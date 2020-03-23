Одни дома: кому следует перейти на уединенный образ жизни

Людям с хроническими заболеваниями в Минздраве настоятельно рекомендуют сидеть дома, пока риск заражения новым коронавирусом не снизится. Это, в первую очередь, касается онкобольных, пациентов с аутоиммунными заболеваниями и перенесших трансплантацию органов. Врачи также предупреждают об опасности граждан с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхитом, астмой, перенесших инфаркты и инсульты. Таких в России миллионы. Всем им необходимо создать условия жизнеобеспечения на дому.

Иммунный совет

Жесткого карантина из-за COVID-19 в ближайшее время не будет , заявили в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, возглавляемом вице-премьером Татьяной Голиковой. И посоветовали журналистам аккуратнее работать с неизвестными источниками, заявляющими о введении серьезных ограничительных мер.

В то же время Минздрав рекомендовал россиянам с хроническими заболеваниями ограничить социальные контакты и не посещать людные места. Это касается пациентов, страдающих аутоиммунными заболеваниями, перенесших трансплантацию органов и получающих иммуносупрессивную терапию, а также пациентов со злокачественными новообразованиями, проходящих химиотерапию. Кроме того, ведомство поручило руководству медицинских организаций обеспечить возможность дистанционной выписки лекарств.

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По словам опрошенных «Известиями» специалистов, речь идет о нескольких миллионах человек, для которых встреча с коронавирусом может обернуться тяжелыми последствиями. Только онкологических больных в России больше миллиона, пояснил «Известиям» директор Института гематологии центра имени Рогачева Алексей Масчан. По его мнению, сейчас важно решить вопрос с жизнеобеспечением на дому всех уязвимых категорий граждан.

— Рекомендация сидеть дома касается всех людей с ослабленным иммунитетом. Только ВИЧ-инфицированных в России 1 млн человек. Если добавить сюда аутоиммунные заболевания, трансплантацию органов и злокачественные образования, то это может быть уже 5 млн человек. Всем им в условиях угрозы распространения коронавируса по возможности надо до минимума ограничить контакты , — отметил врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

Без объятий и поцелуев

В группе риска находятся люди и с другими хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфарктами, инсультами, бронхитом, бронхиальной астмой, подчеркнула главный геронтолог Минздрава России Ольга Ткачева.

Таких больных в России также очень много. В частности, по данным ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» в 2018 году было зарегистрировано порядка 4,5 млн человек, страдающих от сахарного диабета.

— У таких людей уже есть проблемы со здоровьем, если на них наслаивается инфекция, течение основного заболевания осложнится, — пояснила Ольга Ткачева.

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Однако, по ее словам, при соблюдении всех рекомендаций ВОЗ люди из групп риска всё же могут выйти на улицу в случае острой необходимости — например, в магазин за продуктами. Куда больше специалистов волнуют пожилые. По данным Росстата, в 2019 году в стране насчитывалось около 37 млн человек старше трудоспособного возраста.

— Пожилым людям стоит максимально ограничить выход из дома. Даже если родственники принесли им продукты, нужно помнить о дистанции при общении, минимизации прикосновений, объятий, — отметила Ольга Ткачева.

Стоит закрыть на карантин дома престарелых и организовать там помощь , уверен президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский. По его словам, средний возраст итальянских пациентов, умерших от коронавируса, составляет 79 лет, а значит, лучше подстраховаться .

Масок нет

Люди с тяжелыми заболеваниями обычно сознательно подходят к профилактике здоровья, уверена директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. По ее словам, куда больше сейчас беспокоят сограждане, которые легкомысленно относятся к просьбе находиться дома, и тем самым повышают риски для людей с заболеваниями. Особенно в условиях дефицита средств защиты, таких как медицинские маски.

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— К нам обратились несколько клиник с просьбой помочь закупить маски. Причем нашим подопечным нужны специализированные маски. Проблема осложняется тем, что индивидуальных средств защиты физически не хватает, — рассказала Екатерина Шергова.

22 марта Минпромторг сообщил, что начал поставку масок в регионы. Первая партия поступила в Калужскую область, которая обратилась к ведомству с просьбой обеспечить региональные аптеки. Тем временем в выходные штрафовать за отсутствие масок начали в Чехии и Узбекистане.

Спорт-онлайн

За последние сутки в России зарегистрирован 61 новый случай коронавируса в шести регионах, общее количество заболевших составило 367 человек, сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции. 16 человек выздоровели. Больше половины всех заболевших россиян (191 случай) — в Москве. Как отметил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, по состоянию на 22 марта больных на искусственной вентиляции легких нет.

В России закрывают уже не только учреждения культуры, но и оздоровительные клубы. В выходные столичный Роспотребнадзор обязал фитнес-центры и бассейны в Москве остановить работу. Теперь во всех регионах страны игроки рынка разрабатывают разнообразные форматы онлайн-тренировок для своих клиентов с учетом домашних альтернатив профессиональным тренажерам. Готовятся также программы по подбору питания, чтобы люди могли себя контролировать в условиях малой подвижности, рассказала «Известиям» президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

Всего в мире, по данным счетчика Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, зарегистрировано порядка 316 652 случаев заболевания, более 12 тыс. человек умерли.

21 марта стало известно, что в Италии за сутки от коронавируса скончались 793 человека. Всего в этой стране сейчас 53 578 заболевших и 4 825 умерших. Италия уже обошла Китай по количеству жертв COVID-19 — там погибли 3 261 человек. На втором месте — Испания, где зарегистрировано 28 572 заболевших и 1 720 жертв. Замыкают печальный список лидеров США и Германия, где зафиксировано 26 997 и 23 921 случаев инфицирования соответственно.