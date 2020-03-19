Не ходите посмотреть: как музеи усиливают онлайн-программы

В России закрылись на карантин все федеральные, а также большинство московских и петербургских музеев, включая частные. Министр культуры, однако, поручила всем подведомственным учреждениям разработать онлайн-программы и «расширить палитру проектов» в интернете. «Известия» выяснили планы ведущих арт-институций страны на период вынужденного простоя.

Увидеть выставку из дома

На рабочем совещании, которое на днях состоялось в Министерстве культуры, глава ведомства Ольга Любимова призвала музеи не останавливать публичную деятельность даже в период карантина, когда принимать посетителей нельзя.

— Вынужденные ограничения нельзя рассматривать как полное прекращение культурных мероприятий. Они просто меняют прописку и переходят в онлайн. Многие учреждения культуры имеют прекрасный опыт по общению со своими зрителями и посетителями в интерактивном формате: виртуальные экскурсии, записи спектаклей, концертов и лекций достаточно востребованы. Но нужно расширять палитру проектов, делая упор на образовательном и просветительском контенте, — подчеркнула Ольга Любимова.

Впрочем, как выяснили «Известия», большинство ведущих музеев еще до министерского распоряжения задумались о расширении своего онлайн-представительства. Так, до закрытия ГМИИ им. А.С. Пушкина замдиректора по развитию Инна Милосердова сообщила «Известиям», что в случае полного карантина будет записан цикл видеоэкскурсий и видеоквестов по историческим залам основной экспозиции. Кроме того, Пушкинский активно дорабатывает свою образовательную онлайн-платформу «Академия».

На следующей неделе в ГМИИ должна была открыться важная выставка графики «От Дюрера до Матисса». Теперь, разумеется, вернисаж не состоится, но в пресс-службе музея «Известиям» сообщили, что запланировали онлайн-экскурсии с кураторами и думают над другими дистанционными форматами.

В свою очередь, Эрмитаж запускает цикл прямых трансляций из фондохранилища в Старой Деревне.

«Каждый будний день до конца вынужденного карантина мы будем показывать вам по одному новому открытому хранению», — говорится в заявлении музея.

В пресс-службе Третьяковской галереи (ГТГ) «Известиям» сообщили, что будут усиливать онлайн-работу — снимать новые видеолекции и продвигать уже созданные ранее, вести трансляции видеоэкскурсий из залов. Кроме того, у ГТГ есть образовательный ресурс «Лаврус» и онлайн-проект «Музеи по соседству», посвященный малым музеям в составе Третьяковки.

Схожие планы у Русского музея.

— Мы будем проводить онлайн-экскурсии по основной экспозиции. Кроме того, рассматриваем возможность проведения тематических вебинаров по истории искусства на материале коллекции РМ, чтения онлайн-лекций, проведения консультаций через интернет, в том числе и по вопросам музейного образования, — поделилась с «Известиями» Анна Цветкова, заместитель гендиректора РМ по развитию и связям с общественностью.

Многие музеи еще в стадии разработки онлайн-стратегии на время карантина. Так, в управлении информацией Академии художеств «Известиям» сообщили, что продолжат вести соцсети и наполнять YouTube-канал, но вместе с тем и размышляют, что можно сделать в ближайшие недели в дополнение к обычному плану.

Академии не только пришлось закрыть выставочные залы и отменить намеченные экспозиции, но и перенести запланированные ранее конференции. Впрочем, научная деятельность, не предполагающая взаимодействия с большим количеством людей, продолжается.

Сразу в онлайн

Не только федеральные, но и городские музеи активно взялись за веб-проекты. Причем некоторые из них не отменяют намеченные на ближайшие дни выставки, собираясь показывать их дистанционно.

— На время карантина мы планируем сделать доступными онлайн наши выставки, лекции, дискуссии и детские занятия. В формате видеоэкскурсий можно будет посетить целый ряд экспозиций, — сообщил «Известиям» PR-директор Музея Москвы Никита Сотников. — А с 20 марта в Музее Москвы начнет работу выставка «Остоженка: проект в проекте», которая сразу будет доступна в онлайн-формате.

Схожая стратегия и у «Царицыно» — музей-заповедник обещает «еще больше виртуальных экскурсий и лекций» и планирует их делать «в прямом эфире». А Мультимедиа Арт Музей собирается перевести в интернет образовательные программы.

В Петербурге, как и в Москве, музеи городского подчинения тоже предпочли уйти на карантин, хотя однозначного распоряжения о закрытии не было.

— Тем культурным учреждениям, которые подчиняются городу, выдвинуты достаточно жесткие требования в случае, если музей открыт для посетителей: это и снабжение их масками, и ограничение численности на определенной площади. В этой ситуации нам показалось правильным закрыть залы для посещения, — поделился с «Известиями» Павел Пригара, директор Центрального выставочного зала «Манеж».

По словам Павла Пригары, сейчас готовится большая двухчастная экскурсия по экспозиции кинетического искусства, которая размещена в «Манеже», планируются онлайн-встречи с кураторами этой выставки. Аналогичные форматы разрабатываются для Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков.

Арт-кино и импровизации

В авангарде онлайн-креатива оказались частные музеи. Они первыми начали закрываться, не дожидаясь рекомендаций Минкультуры, и сразу стали адаптироваться к новой реальности. Так, «Гараж» будет транслировать из своей библиотеки импровизационный сет петербургского ансамбля Verevka. А Музей Анатолия Зверева (AZ) решил поделиться с интернет-аудиторией тем видеоконтентом, который ранее планировалось демонстрировать только в залах.

— Мы выложим на сайт музея фильм «Жизнь и приключения Анатолия Зверева», снятый специально для одноименной выставки режиссером Ираклием Квирикадзе. Кроме того, в наших соцсетях можно будет посмотреть три части авторской экскурсии Георгия Апазидиса, проведенной им в музее в начале этого года, — поделилась с «Известиями» Наталия Опалева, генеральный директор Музея AZ.

С начала апреля AZ планирует публиковать на своих онлайн-ресурсах материалы о коллекционере Георгии Костаки. Таким образом музей хочет подготовить зрителей к юбилейной выставке «Выбор Костаки», запланированной на апрель.

Опрошенные «Известиями» музеи пока не собираются отменять выставки, намеченные на вторую половину весны, но, разумеется, говорить о чем-то более конкретно можно будет только после окончания карантина.

Как эта ситуация скажется на российской арт-индустрии в целом?

— Это, конечно, очень неприятная история во многих смыслах, вполне определенный вызов всему человечеству. Закрываются музеи, университеты, школы, никто никуда не выезжает. Но я бы не поддавался паническим настроениям, иначе можно сойти с ума, — поделился с «Известиями» ректор Репинского института Семен Михайловский. — Мы начали жить в новых условиях. Местом притяжения становится компьютер. Вся активность перемещается в виртуальное пространство.

Эксперт уверен: эпидемия закончится и музеи возобновят работу, но сам мир изменится. Сегодня точку зрения Семена Михайловского разделяют многие.