Трудности с переводом: отечественный онлайн-кинотеатр идет в Китай

Российский онлайн-кинотеатр впервые намерен выйти на китайский рынок. Tvzavr, замыкающий пятерку крупнейших отечественных сервисов, договорился о сотрудничестве с местным партнером и хочет показывать зрителям в КНР советскую классику и мультфильмы, а также современные блокбастеры со спецэффектами. Рынок онлайн-контента Поднебесной очень конкурентный, занять можно лишь совсем небольшую нишу, отмечают аналитики. Другие отечественные интернет-кинотеатры сомневаются в перспективах выхода на азиатскую аудиторию — слишком много препятствий, а инвестиции могут не окупиться.

Первые договоренности

Tvzavr договорился о сотрудничестве с китайским разработчиком ПО Yoongoo. Компания встроит софт дочернего проекта tvzavr MoviesChain в свое видеоприложение, которое используют два основных мобильных оператора КНР — China Mobile и China Telecom — для трансляции фильмов, мультфильмов и сериалов. Об этом «Известиям» сообщил владелец онлайн-кинотеатра Руслан Кафтанатий. Договоренности с операторами о трансляции контента также достигнуты, уточнили в компании.

В Китае планируется показывать советские фильмы, кино про вождей, агентов ФСБ, российские блокбастеры со спецэффектами, а также классику «Мосфильма», мультсериал «Маша и Медведь» — всего 10 тыс. единиц контента, рассказали «Известиям» в компании. В основном все фильмы будут с китайскими субтитрами, а анимация пройдет местную озвучку, сообщили в интернет-кинотеатре. Согласно договоренностям сторон, на российское кино будет отдельная подписка, стоимость которой составит $4 за месяц. Российский онлайн-кинотеатр планирует получать долю от каждой купленной подписки, какую именно — в компании не раскрыли.

В настоящее время онлайн-кинотеатр ожидает разрешения минкульта КНР, так как в Китае есть ограничение на иностранный контент: его доля у интернет-сервисов не может превышать 30%, отметил Руслан Кафтанатий.

Сложный доступ

Выход российского онлайн-кинотеатра в Китай — значимое явление с точки зрения репутации, но заработать ощутимую выручку не получится, потому что советская классика китайским зрителям не интересна, считает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Даже монетизация запущенного в Каннах проекта «Русское кино» той же компании не была особо успешной, а что уж говорить о китайцах, которые привыкли к совсем другому контенту, добавил он.

По оценке эксперта, выход в Китай может стоить tvzavr от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов рублей.

Китайский рынок ориентирован на фильмы собственного производства, прокат даже голливудских премьер там невозможен. Кроме того, есть много нюансов в восприятии контента азиатским зрителем, пояснил директор департамента ТВ и контента J'son and Partners Consulting Дмитрий Колесов.

При этом, по мнению эксперта, все российские онлайн-кинотеатры хотели бы работать в Китае, так как это огромный, быстрорастущий рынок.

— Отечественный игрок сделал правильно, найдя себе местного посредника, который может продвинуть контент онлайн-кинотеатра через уже существующую аудиторию. В случае успешного выхода это даст компании автоматически сотни миллионов просмотров, — отметил эксперт.

Для того чтобы выйти на китайский рынок, нужно получить разрешение нескольких ведомств, отметил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Кроме того, есть огромная конкуренция со стороны местных производителей контента. В стране уже присутствуют три крупных игрока — Tencent Video, iQiyi и Youku, поэтому рынок перенасыщен и зайти небольшому игроку туда сложно. Возможно, наш контент будет интересен небольшой аудитории, которая изучает русский язык или ностальгирует по советским временам, добавил аналитик.

Кроме того, на руку отечественному проекту может сыграть коронавирус: сейчас рынок онлайн-контента испытывает бурный рост, так как в период эпидемии люди сидят дома и смотрят через интернет кино, играют в игры, слушают музыку.

По предварительным данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», tvzavr занимает около 4,4% на российском рынке онлайн-кинотеатров, замыкая пятерку крупнейших. Правда, несмотря на рост выручки сервиса, доля его снижается за счет более быстрого роста других онлайн-кинотеатров, пояснили в агентстве.

Дело тонкое

У tvzavr уже есть проект, который работает по всему миру, — это приложение «Русское кино», разработанное онлайн-кинотеатром при поддержке фонда «Сколково», Минкультуры и «Роскино» в 2016 году. Оно дает возможность смотреть лицензионные отечественные фильмы и сериалы. Приложение используют в основном в США, Германии, странах Прибалтики и Израиле, сообщалось ранее.

«Русское кино» и MoviesChain — это новые каналы для повышения экспортного потенциала российского контента. Такие технологические инициативы расширяют возможности международной дистрибуции для крупных студий и небольших независимых производителей кино, телевидения и анимации», — прокомментировали в пресс-службе «Роскино».

Опрошенные «Известиями» российские онлайн-кинотеатры не планируют выходить на азиатский рынок в ближайшее время. Сегодня за рубежом работают еще только ivi и Okko.

Техническая возможность смотреть ivi по подписке есть во всех странах мира, сообщили в компании. В некоторых странах есть и селлеры, там можно смотреть контент онлайн-кинотеатра бесплатно, но с демонстрацией рекламы.

Okko доступен на территории РФ, Казахстана, Белоруссии и Азербайджана, сказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра. Компания намерена в ближайшей перспективе сосредоточиться на рынке СНГ.

В MEGOGO также пока серьезно не рассматривают азиатский рынок. А в «Ростелекоме» не видят перспектив китайского рынка для своего онлайн-кинотеатра Wink из-за отсутствия локализованного контента, а также высоких расходов на его адаптацию при негарантированном доходе, сказал представитель компании Валерий Костарев.

Генеральный директор more.tv Денис Горшков сказал «Известиям», что компания планирует выходить на зарубежные рынки, но не назвал сроков.

В «Мосфильме» считают, что интерес к советскому и российскому кинематографу со стороны азиатских стран достаточно высок. Ежегодно ленты из коллекции «Мосфильма» (как классика, так и современные картины) участвуют в различных международных фестивалях — Пекинском, Пусанском и Шанхайском. В Южной Корее «Мосфильм» сотрудничает с синематеками крупных городов, которые регулярно организуют кинопоказы.

Кроме того, фильмы «Анна Каренина. История Вронского» 2017 года и «Решение о ликвидации» 2018-го вышли в прокат в некоторых азиатских странах, в том числе в Китае и Южной Корее, добавили в пресс-службе киностудии.