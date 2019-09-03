Конец фильма: чем грозит телеиндустрии отказ от единого оператора ТВ-контента

Проблема незаконной трансляции ТВ-контента в интернете приобрела угрожающие масштабы. Пользуясь отсутствием регулирования, операторы кабельных сетей и сотовой связи самостоятельно распространяют в Сети продукцию телеканалов и зарабатывают на этом. Точно оценить потери вещателей невозможно, так как монетизация потребления в интернете непрозрачна. Эксперты заявляют о миллиардах рублей ежегодно. При этом аудитория потребителей ТВ-контента в Сети только в прошлом году выросла почти в полтора раза, но вещатели монетизировать ее не могут. Если ситуация не изменится, под угрозой окажется создание новых фильмов, сериалов и шоу, предупреждают участники рынка. Решить проблему призван законопроект о единой системе онлайн-телевещания, который разработан депутатами Госдумы. Столь необходимый индустрии документ встретил ожидаемое сопротивление со стороны кабельных операторов.

Оператор для индустрии

Трансляции в интернете сегодня практически не регулируются на законодательном уровне. Именно поэтому председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин и его первый заместитель Сергей Боярский внесли на рассмотрение парламента документ, позволяющий бороться с онлайн-пиратством, а вещателям — зарабатывать, а значит, и создавать для зрителей качественный контент.

К январю 2020 года в стране должна появиться единая система легального распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов. По замыслу авторов документа, Роскомнадзор должен выбрать оператора, через него заинтересованные интернет-площадки смогут получать унифицированный контент, в который будет запрещено вносить какие-либо изменения. Сайты, распространяющие продукцию телеканалов в обход единого поставщика, будут блокироваться. При этом организация-оператор не должна быть подконтрольной иностранцам — максимальная доля зарубежного участия учредителя ограничена 20%. Такое же требование сейчас предъявляется к компаниям — учредителям СМИ и телеизмерителю.

ТВ Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

По законопроекту единым оператором может стать компания, у которой есть договоры с большинством каналов из двадцатки. Кроме того, документ предполагает, что на нее не должны распространяться антимонопольные ограничения.

Таким образом, по словам Леонида Левина, вещатели получат возможность дополнительной защиты своих интеллектуальных прав. Он подчеркнул, что проект направлен на пресечение нелицензионного распространения контента и рекламы в интернете.

— Операторы и провайдеры незаконно берут телесигнал и показывают эфир без согласия канала. Чтобы такого рода вопросов не возникало, тем более речь идет о социально значимых двадцати каналах первого и второго мультиплексов, было предложено создать организацию. Комитет эту законодательную инициативу поддержал, — рассказал «Известиям» парламентарий.

Общая витрина

Единую интернет-платформу для распространения телевизионного контента предложил основать в 2016 году Медиа-Коммуникационный союз (МКС). По словам президента МКС Михаила Демина, участникам рынка необходима защита, так как зарабатывать им позволяют только легальные модели медиапотребления.

— Установление общих правил игры для рынка ОТТ (ОТТ — метод предоставления видеоуслуг через интернет. — «Известия») давно назрело, — отметил Михаил Демин. — Нам нужны понятные правила взаимодействия между вещателями и операторами. При этом бизнес-модели требуют точных и достоверных медиаизмерений и гарантий неизменности контента. Текущие предложения по государственному регулированию строятся на этих двух предпосылках.

При этом он признал, что целый ряд вопросов требует урегулирования и согласования между вещателями и операторами.

— На площадке МКС созданы соответствующие рабочие группы с участием сторон. Решаются вопросы и технической группы, и вопросы разделения расходов на распространение и, соответственно, доходов от него. Часто это непростое обсуждение, мы ищем компромиссы и оптимальные решения, — рассказал Михаил Демин, выразив уверенность, что по большинству вопросов решения будут найдены.

Осенью 2017-го ведущие холдинги — НМГ, ВГТРК, Первый канал и СТС -медиа — решили создать единую инфраструктуру распространения ТВ-сигнала в интернет-среде. Платформу назвали «Витрина ТВ». Сейчас акционерами «Витрины ТВ» с долей в 25% каждый являются холдинги НМГ, ВГТРК, Первый канал. Холдинг ГПМ находится в стадии подписания.

— Основными задачами проекта стали контроль за распространением телеканалов, рекламой и данными в интернет-среде, борьба с пиратством и формирование единого информационного пространства, — сообщили «Известиям» в сервисе «Витрина ТВ».

ТВ Фото: РИА Новости/Кирилл Красильников

Там также отметили, что платформа позволяет решить проблему пиратского распространения нелицензионных версий телеканалов в Сети, осуществлять контроль размещения рекламы, использования дополнительных сервисов и сбора данных.

Уже сейчас через платформу «Витрина ТВ» распространяются 22 телеканала (из которых 15 входят в 1-й и 2-й мультиплексы). До конца года планируется подключить еще семь телеканалов, включая телеканалы холдинга «Газпроммедиа», что закроет 90% смотрения.

За полтора года к ней подключилось абсолютное большинство легальных ОТТ-площадок, занимающихся стримингом эфира, — например, «Ростелеком», IVI, Megogo, НТВ-плюс, SPB TV, TV+ и «Смотрешка» — всего более 80.

— Мне кажется, что идея единого плеера достаточно правильная, и, более того, мы точно, общаясь с представителями телевизионных каналов, возражений в отношении плеера не слышали. Все говорили, что это будет в интересах индустрии, — заявил «Известиям» замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. — Есть некоторые замечания со стороны Минюста, и есть серьезная критика идеи со стороны кабельных операторов и операторов связи.

За и против

Против законопроекта о едином операторе ТВ-контента в интернете высказались кабельные сети. На их стороне неожиданно выступила и ФАС.

— Мы полагаем, что регулирование должно осуществляться на принципах сетевой и технологической нейтральности. В настоящее время распространение теле-, радиоканалов осуществляется в различных средах. Таким образом, накладывать специальные требования и ограничения в отношении части участников рынка по технологическому признаку нецелесообразно и противоречит этим принципам, — пояснила позицию ведомства «Известиям» начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС РФ Елена Заева.

Однако, по мнению Леонида Левина, дело обстоит далеко не в «отсутствии конкуренции».

— Они (кабельные операторы и провайдеры связи. — «Известия») хотят продолжать снимать эфирный или спутниковый телесигнал и неограниченно использовать эфир. Можно вставлять свою рекламу, какие-то передачи показывать, какие-то нет, то есть нарушать целостность эфира, — пояснил он. — Зачастую сигнал, который они передают, является эфирным. Это значит, что ряд передач, например какую-то зарубежную продукцию или фильмы, можно показывать только в эфире, а для интернета лицензия не покупается.





ТВ Фото: Depositphotos

Законопроект о создании единого оператора ТВ-контента в Сети должен учитывать интересы всех участников рынка, обеспечивая при этом безопасную дистрибуцию контента в онлайн-среде, заявили «Известиям» в представительстве провайдера «Ростелеком».

— В свою очередь, модель потребления продукта должна оставаться максимально понятной и доступной для всех существующих пользователей, — считают в компании. — Важно также соблюсти интересы конечного пользователя — телезрителя, например, обеспечить корректную трансляцию телеканалов по часовым поясам.

Чтобы снять все противоречия, документ можно доработать с привлечением участников индустрии, добавил Алексей Волин.

— Я не готов вступать в дискуссию с антимонопольщиками, потому что для меня определяющей является позиция крупных участников рынка, — сказал он. — Если бы сейчас мы привлекли к доработке текста крупные телеканалы, это могло бы серьезно продвинуть историю вперед.

Введение единого поставщика однозначно упорядочит дистрибуцию телеконтента в ОТТ-средах, что окажет позитивное влияние на систему телеизмерений, а также на качество и полноту данных, получаемых телеканалами, рекламными агентствами и рекламодателями, считает генеральный директор компании Mediascope Руслан Тагиев.

Mediascope измеряет просмотр контента телеканалов в интернете на десктопах (стационарных компьютерах и ноутбуках) среди жителей российских городов с населением от 100 тыс. человек в возрасте 12–64 лет с 2017 года.

— Этот проект называется Big TV Rating. На данный момент в нем участвуют девять каналов. Они отмечают контент на своем сайте и сайтах-партнерах специальными тегами. По этим тегам наш счетчик собирает информацию о просмотре передач этих каналов участниками нашей панели, — пояснил «Известиям» Руслан Тагиев. — Потребление видеоконтента в интернете, в том числе контента телеканалов, в последние годы сохраняет стабильно положительную динамику.

Стоит отметить, что Mediascope уже интегрирован с платформой «Витрина ТВ». Это дает любому телеканалу возможность получать информацию о том, кто смотрит контент в Сети — включая зрителей, использующих подключенные через «Витрину ТВ» мобильные приложения.

Сейчас телеканалы в интернет-среде с помощью сервиса «Витрина ТВ» смотрят уже миллионы зрителей ежемесячно.

Кризис контента

По мнению вице-президента Ассоциации кабельного телевидения России (АКТР) Михаила Силина, правообладатели могут оформить все требования к операторам и провайдерам и без принятия закона — в том числе если они захотят, чтобы у них был единый источник сигнала.

— Все каналы могут точно сформулировать свои условия использования этого контента, что можно, чего нельзя, коммерческие условия обговорить. На основании договоров с операторами будет развиваться рынок и бизнес, — считает Михаил Силин.

Он выразил опасение, что если ТВ-компании будут распространять сигнал через один сервис, они потеряют аудиторию, так как операторы откажутся от трансляции на своих интернет-площадках телеканалов первого и второго мультиплексов. При этом эксперт подчеркнул, что «технических преград для подключения плеера у операторов нет и это вполне возможно».

Создателей контента необходимо защитить от пиратов — из-за них вещатели теряют огромные деньги, поэтому появление единой платформы полезно, считает вице-президент компании Star Media (производит и распространяет кино- и телефильмы, ТВ-программы), эксперт Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Никита Трынкин.

— Совершенно ясно, что будущее развитие создателей контента за интернетом, но нужны меры, противодействующие пиратству, так как оно затрагивает вещателей. Проблема пиратства сейчас довольно острая. Создатели контента ежегодно теряют до $200 млн от их действий. Если появление этой платформы поможет снизить уровень пиратства, то ее создание можно только приветствовать, — отметил он.

ТВ Арт-объект «Цифровое теледерево» в ГУМе Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Если ситуация будет развиваться в подобном ключе, считает эксперт, в какой-то момент у производителей просто не найдется средств на съемки продолжения полюбившегося зрителям сериала или нового сезона ТВ-шоу.

Поставщиками телеконтента на территории России являются телеканалы, которые помимо передач тратят деньги на производство фильмов и закупают киноправа и права на спортивные трансляции, рассказали «Известиям» в Национальной Медиа Группе.



В НМГ также отметили рост потребления ТВ-контента в интернет-среде — через приложения ТВ-каналов, сервисы ОТТ, интернет-приложения операторов и пиратские ресурсы.

— Необходимо решить проблему пиратства, а также на законодательном уровне урегулировать вещание телеканалов в интернете, — заявили в холдинге.

Там пояснили, что сегодня телеком-операторы, используя свою лицензию, добавляют в свои интернет-приложения эфирные версии ТВ-сигнала, нарушая тем самым права ТВ-каналов и сторонних правообладателей. Также операторы продают своим абонентам дополнительные услуги, такие как catch-up и возможность перемотки эфира, не получая соответствующих прав у ТВ-каналов.

Операторы связи и кабельные каналы берут сигнал бесплатно, нарушая также права конечных правообладателей. Так, например, во время прошлогоднего чемпионата мира по футболу было зафиксировано 27 тыс. точек раздачи нелегальных трансляций, хотя правами обладали только Первый канал, «Россия 1» и «Матч-ТВ». Появление единой платформы позволит решить проблему нелицензионного распространения контента и пиратства, защиты от которого сегодня у вещателей, по сути, нет.

— Нам как создателям контента крайне важно контролировать дистрибуцию готового продукта, — рассказал «Известиям» актер, кинорежиссер, телеведущий, председатель совета директоров ОАО «Ленфильм» Федор Бондарчук. — На создание фильмов кинокомпании зачастую тратят годы и миллионы долларов, однако интересы правообладателей при дистрибуции в интернете не всегда соблюдаются. К сожалению, в России до сих пор не существовало эффективного способа борьбы с пиратством. Принятие законопроекта о создании единого поставщика ТВ-контента будет означать безопасную дистрибуцию контента в Сети и расширение возможностей для монетизации.

Федор Бондарчук убежден, что появление единой платформы поможет радикально решить проблему пиратства. Внедрение универсальной технологии даст возможность централизовать техническую дистрибуцию всего лицензионного контента и эффективно бороться с нелегалами.