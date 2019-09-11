Что в стриминге тебе моём: каждый второй транслирует или смотрит его

Последнее исследование российского рынка стриминга говорит о том, что каждый второй активный пользователь интернета в России (44%) смотрит потоковое видео или стримит сам. Согласно проведенному опросу, готовность платить ведущим интернет-трансляций выразила почти половина зрителей — 47%. Средняя сумма, которую пользователи готовы перевести авторам, — 703 рубля. По словам экспертов, стримы в России еще не достигли пика популярности и потенциал их монетизации продолжает расти. Если, например, сравнивать первые полугодия 2018 и 2019 годов, заработок стримеров на донатах увеличился на 62,8%, количество донатов — на 41%, а количество ведущих — на 38%.

В едином потоке

Компания DonationAlerts (крупнейшая стриминг-платформа) и ResearchMe (эксклюзивный партнер Mail.ru Group) провели исследование российского рынка потокового видео. Выяснилось, что зрителям нравятся стримы за их реализм — в противовес заранее смонтированным роликам. Этот фактор назвали 42% тех, кто смотрит стримы. Столько же респондентов отметили возможность общаться с авторами в режиме реального времени. Выбирая, что и кого смотреть, пользователи ориентируются в первую очередь на интересующую их тематику (39%) и личность ведущего (38%).

— На текущий момент в стримах превалирует игровая тематика, — пояснил директор департамента adVentures Mail.ru Group Роман Новиков. — Это объясняется тем, что бум стримов начали именно геймеры. Игры позволяют создать зрелищный бэкграунд для общения ведущего со своей аудиторией. Однако самым быстрорастущим сегментом сегодня является IRL (in real life) — разговоры ведущего обо всем на свете, обсуждение реальной жизни.

Э1 Фото: Depositphotos

По словам эксперта, в IRL-стримах заметно «ниже порог входа» — то есть стримеру не нужно обладать выдающимися данными, чтобы рассказывать о своей жизни, параллельно смотря фильм или готовя. Однако нужно понимать, что жанровые границы весьма условны. IRL-стримеры часто делают игровые стримы, а геймеры беседуют по душам со своей аудиторией.

Нашептать до мурашек

Почти треть зрителей (30%) хотя бы раз переводили деньги ведущему. Для этого есть разные способы: 41% воспользовались donation-сервис (специализированный сервис сбора пожертвований для ведущего; от английского donate — дарить или жертвовать. — «Известия»), 39% — кнопкой подписки на платформе, 37% — реквизитами банковской карты или электронного кошелька.

Выяснилось, что мужчины платят охотнее, чем женщины (34% против 27%).

Возможно, это происходит потому, что основные темы — игры. Впрочем, мужчины являются также активными потребителями стримов с вебкам-моделями. Это целый огромный бизнес.

— Общение с вебкам-моделями можно отнести к стримам, поскольку это live-видео, — рассказала «Известиям» руководитель продукта DonationAlerts Анастасия Байгушева. — Поэтому в своем исследовании мы учитывали и этот контент. Однако такую аудиторию нужно четко отличать от посетителей порносайтов. Они по сути своей не являются стриминговыми платформами или соцсетями, потому мы не относим их к стримам, которые анализируем.

Э2 Женщина озвучивает книги в формате ASMR Фото: Global Look Press/dpa/Matthias Balk

Что касается сексуального подтекста, то стримерш, прибегающих к нему, довольно много. Это могут быть и игровые, и IRL. Они используют костюмы с глубоким декольте, трансляции из спортзала или откровенные разговоры.

Самым эротическим направлением считается ASMR (Автономная сенсорная меридиональная реакция). Цель стримеров вызвать так называемые мурашки — приятное покалывание. Это достигается при помощи звуковых эффектов — шепот, шуршание бумаги, постукивание, цоканье, чавканье и другие звуки.

Как выяснили исследователи, платить за такое удовольствие (имеются в виду все стримы) готовы 47% зрителей.

Донатизация всей страны

— Мы можем смело говорить о том, что стримы еще не достигли пика популярности и потенциал их монетизации продолжает расти, — добавила Анастасия Байгушева. — В первом полугодии 2019-го по сравнению с тем же периодом 2018 года заработок ведущих на донатах увеличился на 62,8%, количество донатов — на 41%, а стримеров — на 38%.

Согласно исследованию, такую форму поддержки стримеров, как донаты, активнее использует аудитория в возрасте 14–17 лет — 60%. Зрители старше 35 лет предпочитают более традиционный способ оплаты — 55% переводили деньги по реквизитам банковской карты или электронного кошелька.

Средняя сумма, которую пользователи готовы перевести автору за понравившееся потоковое видео, — 703 рубля. Только четверть респондентов (23%) категорически против оплаты.

Э3 Фото: Depositphotos

Больше половины ведущих (54%) зарабатывают на эфирах. Самый популярный способ — трансляция «заказных» идей зрителей (37%). У 32% есть платная подписка на канал, 31% размещает платную рекламу, столько же собирают донаты.

Почти половина (47%) тех, кто зарабатывает на потоковом видео, собирают переводы на банковскую карту. 41% использует donation-сервисы, 37% — кнопку подписки на самой платформе.

Треть стримеров (35%) считают нормальным зарабатывать на прямых эфирах. Каждый пятый рассматривает потоковое видео как источник дополнительного (22%) или даже основного (21%) дохода (чаще других так рассуждают студенты). А 19% признались, что им стыдно брать деньги со зрителей.

Аудитория стримов в 50% случаев не превышает 100 человек. Однако 12% ведущих интернет-трансляций заявляют, что собирают свыше 1 тыс. зрителей. В опросе приняли участие 7745 пользователей рунета в возрасте от 14 до 45 лет.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян оценил доходы российских стримеров в 2018 году примерно в 4 млрд рублей. При этом, уточнил эксперт, он имеет в виду только чистый заработок, без учета рекламы.

Из них, по словам эксперта, около 2,5 млрд рублей составил оборот стримингового контента на YouTube, 1,5 млрд рублей пришлось на другие площадки. Эксперт считает, что ежегодный рост российского рынка потокового видео составлял 30–35% в год. В нынешнем году он также может вырасти примерно на 30%. Эти подсчеты не учитывают так называемые живые эротические шоу, отметил Карен Казарян. По его словам, сравнивать рынок стриминга с другими сегментами рынка интернет-контента бессмысленно — прямых аналогов нет.

— Отчасти это похоже на бизнес блогеров десятилетней давности. Но отличия велики — люди проводят за просмотром стримов больше времени, чем за чтением блогов, к тому же донаты — совершенно новый инструмент монетизации, — подчеркнул Карен Казарян.

Эксперт считает, что в некоторых странах стриминг стал заметной составляющей интернет-экономики и медиабизнеса. Например, звезды потокового видео в Китае и странах Юго-Восточной Азии иногда зарабатывают больше, чем популярные телеведущие. Российским и западным стримерам до этого пока далеко.

Впрочем, российский рынок стриминга набирает обороты. По словам экспертов, идет его активная трансформация, присоединяются новые направления, в том числе и являющиеся пограничными.