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«Богемская рапсодия» стала самой популярной песней XX века на стримминг-сервисах

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Фото: wikipedia.org
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Песня «Богемская рапсодия», выпущенная британской группой Queen в 1975 году, стала самой прослушиваемой на стриминг-сервисах композицией XX века.

Об этом 11 декабря сообщает Universal Music Group в Twitter.

По данным медиахолдинга, количество прослушиваний композиции на стримминговых сервисах преодолело отметку в 1,5 млрд раз.


Как отмечает Variety, большую роль в этом сыграл байопик «Богемская рапсодия», вышедший в 2018 году и номинированный на премию «Золотой глобус».

В ноябре «Богемскую рапсодию» перепели сотрудники Казанского нефтехимического предприятия.

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