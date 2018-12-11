«Богемская рапсодия» стала самой популярной песней XX века на стримминг-сервисах

Песня «Богемская рапсодия», выпущенная британской группой Queen в 1975 году, стала самой прослушиваемой на стриминг-сервисах композицией XX века.

Об этом 11 декабря сообщает Universal Music Group в Twitter.

По данным медиахолдинга, количество прослушиваний композиции на стримминговых сервисах преодолело отметку в 1,5 млрд раз.

Breaking news 🚨 Bohemian Rhapsody by @QueenWillRock has officially become the most-streamed song of the 20th century passing 1.5 billion streams. 👑 pic.twitter.com/utOYWH3S2r — Universal Music Group (@UMG) December 11, 2018



Как отмечает Variety, большую роль в этом сыграл байопик «Богемская рапсодия», вышедший в 2018 году и номинированный на премию «Золотой глобус».

В ноябре «Богемскую рапсодию» перепели сотрудники Казанского нефтехимического предприятия.