«Богемская рапсодия» стала самой популярной песней XX века на стримминг-сервисах
Песня «Богемская рапсодия», выпущенная британской группой Queen в 1975 году, стала самой прослушиваемой на стриминг-сервисах композицией XX века.
Об этом 11 декабря сообщает Universal Music Group в Twitter.
По данным медиахолдинга, количество прослушиваний композиции на стримминговых сервисах преодолело отметку в 1,5 млрд раз.
Как отмечает Variety, большую роль в этом сыграл байопик «Богемская рапсодия», вышедший в 2018 году и номинированный на премию «Золотой глобус».
В ноябре «Богемскую рапсодию» перепели сотрудники Казанского нефтехимического предприятия.