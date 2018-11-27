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Детали компьютера сыграли песню Bohemian Rhapsody группы Queen

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Фото: Global Look Press/ imago stock&people
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В рамках своего YouTube-проекта польский инженер Павел Задрозняк записал кавер-версию песни Bohemian Rhapsody британской группы Queen на так называемом флоппотроне. Видеоролик был опубликован на канале поляка 25 ноября.

Floppotron — это устройство, которое состоит из 64 флоппи-дисководов, восьми жестких дисков, модема и двух планшетных сканеров. Вся конструкция способна издавать множество звуков на разной высоте, когда детали приводятся в движение с разной скоростью.

 

Ранее на канале появлялись кавер-версии на другие популярные песни и мелодии. Например, там можно послушать главную тему телесериала «Игра престолов», «Имперский марш» из киносаги «Звездные войны», песню Sweet Dreams группы Eurythmics, Seven Nation Army группы The White Stripes и др.

5 ноября фильм о британской группе Queen и ее солисте Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» возглавил российский прокат, собрав за четыре дня 245,7 млн рублей.

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