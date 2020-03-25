Давление короны: гипертония стала самым частым спутником COVID-19

Согласно научным статьям, в которых проанализированы сопутствующие заболевания при смерти от COVID-19, самой часто встречающейся патологией признана гипертония. Повышенное давление наблюдается практически у каждого второго госпитализированного пациента. Причем чем старше человек, тем выше вероятность этого хронического недуга. Кроме того, сердечно-сосудистые заболевания (в том числе гипертония) могут обостриться еще и от страха перед коронавирусом, считают российские ученые. «Известия» пообщались с медиками и клиническими психологами и выяснили, как снизить уровень стресса и избежать инфаркта и инсульта из-за боязни «уханьской пневмонии».

Пособники коронавируса

Ученые из Китая провели масштабное исследование клинического течения COVID-19 и факторов риска, влияющих на смертность среди взрослых пациентов в стационарах Уханя. Изучались данные 191 зараженного, из которых 137 впоследствии были выписаны, а 54 умерли. У 91 пациента на момент госпитализации выявили сопутствующие болезни. Самой часто встречающейся среди них стала гипертония: повышенное давление имелось у 38% инфицированных.

Отечественные кардиологи считают, что такая статистика обусловлена широким распространением гипертонии среди различных категорий населения. Доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов рассказал «Известиям», что в России данная сердечно-сосудистая патология наблюдается у порядка 40% населения в возрасте от 30 до 69 лет.

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— От гипертонии у нас страдает практически каждый второй взрослый человек. И с возрастом риск получить эту патологию становится выше. Известно, что большинство смертей от коронавируса приходится на людей старше 65 лет. Если у пациента есть такое хроническое заболевание, то вирус может вызвать системное воспаление и усугубить его течение, — пояснил специалист.

Помимо гипертонии, частыми сопутствующими коронавирусу заболеваниями, выявленными учеными, стали сахарный диабет (19% пациентов) и ишемическая болезнь сердца (8%). Также наблюдается прямая зависимость негативного исхода течения инфекции от возраста заболевшего. В обсуждении научной статьи исследователей из Китая сказано, что «пожилой возраст является важным независимым предсказательным фактором для смертности при SARS и MERS (атипичные пневмонии 2002 и 2013 годов)», а «настоящее исследование подтверждает, что более высокий возраст ассоциирован с вероятностью смерти и при COVID-19».

Лекарство в зоне риска

Дополнительную тревогу у медиков вызвало сообщение о том, что популярные лекарства от гипертонии (ингибиторы АПФ), регулирующие кровяное давление, могут ухудшить прогноз при коронавирусе. Гипотеза связана с тем, что патоген «цепляется» за клетки через тот самый фермент, который увеличивается в количестве на поверхности клеток при лечении этими лекарствами. Научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности «5-100») Давид Наимзада пояснил, что пока эта теория не нашла доказанного клинического подтверждения.

— Европейское общество кардиологов даже выпустило заявление, в котором сказано не прекращать прием данных лекарств, — отметил ученый.

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К тому же массовый отказ от столь распространенных среди пациентов с гипертонией препаратов может вызвать дополнительный всплеск острых сердечно-сосудистых заболеваний. По словам специалистов, на ингибиторы АПФ приходится порядка 30% лекарств от повышенного давления в РФ и заменить их в некоторых случаях нечем.

— Прекращать прием данной категории препаратов нельзя , — заявил в разговоре с «Известиями» директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов. — Это может существенно ухудшить прогноз при лечении артериальной гипертензии.

Карантин без паники

Российские медики предупреждают также о том, что стресс и состояние паники, вызванные нагнетанием обстановки вокруг пандемии коронавируса, сами по себе могут усугубить уже имеющиеся заболевания сердечно-сосудистой системы. Возможность развития инфарктов и инсультов из-за страха перед новой инфекцией стоит воспринимать всерьез, уверен заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

— Необходимо сохранять здравый смысл, — подчеркнул ученый. — Нужно помнить, что коронавирус наиболее опасен для лиц с ослабленным состоянием здоровья и с сердечно-сосудистыми проблемами. Дополнительный стресс, связанный с нагнетанием обстановки, отнюдь не содействует здоровью и благополучию для всех и в любом возрасте. Хочется напомнить, что среди причин смерти ключевыми являются ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания (инсульт и другие), а вовсе не COVID-19 сам по себе.

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Опасность обострения сердечно-сосудистых патологий на фоне стресса из-за пандемии существует, рассказала психолог медицинского центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Елена Гаранина. Играют свою роль и карантинные меры. Как и любое изменение образа жизни, вынужденная изоляция может негативно сказаться на психологии человека.

— При выраженной эмоциональной лабильности (нестабильность. — «Известия») длительный стресс, к которому относится и вынужденная изоляция, может вызвать или усилить выраженность уже существующих психогенных заболеваний. К таким в первую очередь относятся сердечно-сосудистые патологии , — отметила психолог.

Однако, как подчеркивают специалисты, в настоящее время достоверных научных данных о непосредственном влиянии коронавируса на рост сердечно-сосудистых заболеваний нет. Для этого нужны более длительные исследования, рассчитанные на перспективу.

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Что касается тревожности и стресса, то медики считают, что улучшить психологическую адаптацию населения можно через акцент на временный характер происходящих перемен, которые способствуют сохранению здоровья всего населения. Следует рассматривать происходящее как возможность передышки от постоянной необходимости что-то делать и как способ провести время с родными и близкими.

Стоит соблюдать карантинные меры, предписанные властями: обеспечить условия для самоизоляции пожилых людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими болезнями, в том числе гипертонией. Как подчеркивают ученые, необходимо временно ограничить общение внуков с бабушками и дедушками, так как дети могут быть бессимптомными носителями патогена.