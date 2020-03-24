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Противомалярийный препарат начнут выдавать в США для лечения коронавируса

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Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник в Нью-Йорке начнут выдавать противомалярийный препарат Плаквенил (Гидроксихлорохин) для лечения больных COVID-19. Об этом глава американской администрации рассказал в понедельник на брифинге в Белом доме, сообщает ТАСС.

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«Рад сообщить, что в Нью-Йорке начнутся клинические испытания существующих лекарств, которые могут быть эффективны против вируса. По моему указанию федеральное правительство поможет приобрести большое количество Гидроксихлорохина», — сказал он.

23 марта в Нью-Йорке запретили собираться в компании, а также призвали держать дистанцию в условиях пандемии COVID-19.

20 марта губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо издал распоряжение о введении изоляции для работников, которые не выполняют обязанности первостепенной важности. Он пояснил, что в случае нарушения карантина для компаний будут предусмотрены штрафные санкции, вплоть до закрытия недобросовестных организаций. Ранее Куомо говорил, что дистанционная работа коснется 75% американских офисных рабочих.

По состоянию на 23 марта США вышли на третье место по заболеваемости COVID-19. Всего в стране, по данным Worldometer, 43 734 заболевших и 553 умерших.

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