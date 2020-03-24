В Нью-Йорке запретили собираться в компании в условиях пандемии COVID-19

В Нью-Йорке запретили собираться в компании, а также призвали держать дистанцию в условиях пандемии COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявил шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши, сообщает «РИА Новости».

Глава полиции добавил, что число полицейских патрулей в городе будет увеличено.

«Мы пытаемся увеличить число патрулей, и мы в состоянии это сделать в Нью-Йорке в местах, где, как мы считаем, требуется особое наблюдение», — указал Ши.

Пока, по словам городских властей, людей будут вежливо просить разойтись или покинуть то или иное место.

Будут также транслироваться аудио сообщения с призывом соблюдать дистанцию. Она ровняется 6 футам (1,83 м).

20 марта, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо издал распоряжение о введении изоляции для работников, которые не выполняют обязанности первостепенной важности. Он пояснил, что в случае нарушения карантина для компаний будут предусмотрены штрафные санкции, вплоть до закрытия недобросовестных организаций. Ранее Куомо говорил, что дистанционная работа коснется 75% американских офисных рабочих.

Власти Нидерландов на фоне распространения нового коронавируса приняли решение запретить проводить публичные встречи и мероприятия сроком до 1 июня 2020 года, а также собираться в группы более двух человек. Об этом на пресс-конференции заявил министр юстиции и безопасности страны Фердинанд Грапперхаус в понедельник, 23 марта.

Днем ранее немецкие СМИ сообщили, что кабинет министров Германии и правительства федеральных земель также запретили жителям собираться более чем по двое. Исключение сделают для семей и людей, живущих под одной крышей.