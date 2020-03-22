В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое

Кабинет министров Германии и правительства федеральных земель в воскресенье, 22 марта, договорились об ужесточении мер по противодействию распространению коронавируса. Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Исключение сделают для семей и людей, живущих под одной крышей. Официального подтверждения этой информации пока нет. По данным агентства, канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформирует об этом общественность позже.

Отмечается, что власти введут общефедеральный карантин и запретят выходить гражданам из дома без острой необходимости.

По состоянию на 22 марта, число инфицированных коронавирусом в ФРГ превысило 20 тыс. человек, скончались более 60 пациентов. Ранее Меркель не исключала, что заболеть может до 70% всего населения страны. 21 марта сообщалось о замедлении распространения инфекции в ФРГ.

По данным Worldometer на 22 марта, всего в мире заболели более 308 тыс. человек, выздоровели более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.