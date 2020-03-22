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В Германии замедлилось распространение коронавируса

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Фото: TASS/Imago/Charles Yunck
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21 марта число зараженных коронавирусом в Германии превысило 22,1 тыс. человек, скончались 76, однако в целом темпы распространения инфекции замедлились, пишет Focus.

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Еще 20 марта местные СМИ сообщали о 19,7 тыс. заболевших и 62 летальных исходах.

При этом ведущий подсчеты институт Роберта Коха давал цифру на 6 тыс. ниже.

Тем не менее, по данным Focus, заболевших уже более 22 тыс. Самая сложная остановка в регионе Северный Рейн – Вестфалия (6,7 тыс.), в Баварии (3,7 тыс.) и в Баден-Вюртемберге — 3818.

Тем не менее, издание отмечает, что ранее в сутки прирост больных составлял порядка 30%, сейчас темпы распространения коронавируса упали до 12%.

17 марта газета Financial Times заявила, что ситуация с COVID-19 в Германии аномальна.

Журналистов удивила крайне низкая смертность при большом числе зараженных. Эксперты объяснили, с чем это может быть связано.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключала, что заболеть может до 70% всего населения.

По данным ВОЗ на 21 марта, всего в мире коронавирусом заразились 266 тыс. человек, скончались более 10 тыс.

Первая вспышка заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-COV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце года. К настоящему времени вирус распространился в большинстве стран мира.

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