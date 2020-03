Италия остановила всё производство не первой необходимости

Власти Италии приняли решение приостановить всё производство в стране за исключением предприятий, производящих продукцию первой необходимости. Об этом 21 марта в ходе видеообращения сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте.

«Но мы объявляем о новом шаге. Мы прекратим всю производственную деятельность на национальной территории, которая не является необходимой и ключевой», — заявил он.

Ограничение будет действовать до 3 апреля.

По его словам, карантин и другие меры защиты от распространения коронавируса не такая большая жертва, как всё то, что делают врачи для борьбы с пандемией.

