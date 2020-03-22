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Италия остановила всё производство не первой необходимости

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Фото: TASS/Zuma
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Власти Италии приняли решение приостановить всё производство в стране за исключением предприятий, производящих продукцию первой необходимости. Об этом 21 марта в ходе видеообращения сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте.

«Но мы объявляем о новом шаге. Мы прекратим всю производственную деятельность на национальной территории, которая не является необходимой и ключевой», — заявил он.

Ограничение будет действовать до 3 апреля.

По его словам, карантин и другие меры защиты от распространения коронавируса не такая большая жертва, как всё то, что делают врачи для борьбы с пандемией.

Италия превратилась фактически в европейский очаг коронавируса. В стране более 53,8 тыс. зараженных, скончались почти 5 тыс., выздоровели ― 6 тыс.

19 марта Конте заявил о продлении в стране карантина. В республике полностью запрещено проведение массовых мероприятий, остановлена работа кинотеатров, развлекательных центров, театров, музеев и школ.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии обсудили по телефону борьбу с коронавирусом. Москва выразила готовность оказать республике помощь.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире заболели COVID-19 более 266 тыс., скончались порядка 10 тыс.

Первая вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2 была зарегистрирована в китайском Ухане в конце декабря. К настоящему моменту вирус распространился в большинстве стран мира.

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