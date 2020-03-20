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В Бергамо из-за большого числа умерших вывозить гробы начали военные

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Фото: REUTERS/Sergio Agazzi
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Итальянская армия привлечена для вывоза тел умерших от коронавируса в Бергамо, пишет 19 марта Corriere della Sera.

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Издание указывает, что ситуация ухудшается с каждым днем. Мест в больницах не хватает. Кладбища также переполнены, а печи для кремации работают круглосуточно.

Вывозить тела помогает армия. Накануне из города в соседние Модену и Болонью выехали 10 военных грузовиков с гробами.

По информации издания, всего было вывезено 65 тел. Однако за сутки в крематории поставили более сотни.

«Сейчас осталось 20, их пополнят еще 44 умерших во вторник. Кажется, что это много, но в понедельник жертв было 60. И это только в одном городе и его больницах», — говорится в статье.

Журналисты отмечают, что во всей провинции Ломбардия ситуация весьма удручающая. За один день количество жертв увеличилось на 93, достигнув в целом 553 человек. Общее число новых случаев заражения превысило 4300.

Ранее сообщалось, что число погибших от коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 427 человек. Таким образом, количество летальных случаев составляет 3405 — это больше, чем в Китае.

Изначально вспышка COVID-19 произошла именно на территории КНР — в городе Ухань. Сейчас вирус распространился уже в 166 странах мира. Хуже всего обстановка в Европе и Иране.

По последним данным, в мире заразились более 210 тыс. человек, скончались порядка 9,7 тыс.

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