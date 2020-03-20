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В Калифорнии предсказали заражение 25 млн жителей COVID-19

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Фото: Global Look Press/Qian Weizhong
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Более 25,5 млн жителей Калифорнии могут заразиться коронавирусом за два месяца, говорится в письме губернатора штата Гэвина Ньюсома американскому президенту Дональду Трампу от 19 марта.

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Таким образом, по прогнозу Ньюсома, заразиться COVID-19 может 56% всего населения штата.

По словам губернатора, в некоторых районах число зараженных каждые четыре дня увеличивается в два раза.

Ньюсом попросил Трампа направить в Калифорнию судно-госпиталь ВМС США. По его мнению, это снизит нагрузку на больницы штата.

Как пишет ТАСС, к 19 марта число зараженных коронавирусом в США превысило 13,1 тыс. человек, скончались 186. В Калифорнии зарегистрированы 950 случаев заражения.

По последним данным, СOVID-19 распространился в 166 странах мира. Всего заболели более 229 тыс. человек, число жертв инфекции достигло 9761.

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