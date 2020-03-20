Ученые оценили вероятность развития бесплодия у переболевших COVID-19

Прямая связь между заболеванием COVID-19 и развитием бесплодия у мужчин, переболевших этим коронавирусом, не установлена. Об этом сообщили российские ученые.

Отмечается, что патоген действительно может вызывать воспаление тканей яичек в терминальной (последней) стадии болезни, но пока не зарегистрировано ни одного случая воздействия коронавируса на половую функцию мужчин или женщин.

Ранее в сети распространились сообщения о появлении призыва властей китайской провинции Хубэй ко всем переболевшим COVID-19 мужчинам провериться на бесплодие. Это напугало людей по всему миру.

Кроме того, специалисты напомнили, что последствием эпидемии атипичной пневмонии SARS стало обнаружение воспаление тканей яичек.

«Однако никто из перенесших заболевание не отмечал в дальнейшем признаков или симптомов воспаления. Ни один человек не сообщил о развившемся у него бесплодии», — рассказал уролог Дмитрий Еникеев.

Ученые полагают, что изменения были связаны с тяжелой формой системного воспаления, возникающего у пациента в терминальной стадии. Вероятно, то же самое происходит и при COVID-19.

Однако руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков указал, что никто не спрашивал у переживших эпидемию SARS, смогли ли они впоследствии иметь детей.

Науке уже известны случаи, когда вирусы действительно вызывали мужское бесплодие.

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Наследники без короны: COVID-19 не делает мужчин бесплодными