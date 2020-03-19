Названы повышающие риск инфицирования коронавирусом привычки

Риск инфицирования коронавирусом выше у курильщиков, так как эта привычка способствует снижению иммунитета, пишет Scientific American.

Согласно последним исследованиям ученых, курение сигарет и вейпов приводит к развитию заболеваний легких, что играет критическую роль при заражении COVID-19.

Кроме того, иммунные клетки курильщиков мутируют, что делает их легкой мишенью для вирусов.

В то же время специалисты отметили, что прямая связь между курением и инфицирования коронавирусом пока не подтверждена, однако, учитывая вред этой привычки для иммунной системы, можно сделать вывод, что такой риск возрастает.

Ранее ученые отмечали, что наибольший риск заболеть COVID-19 у пожилых людей. Так, в Италии более 90% всех погибших от коронавируса — люди в возрасте от 60 лет. При этом у детей заболевание нередко протекает бессимптомно.

Японский врач-инфекционист, эпидемиолог Сато Акихиро 18 марта рассказал о худшем сценарии распространения заболевания.

Вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце прошлого года. К настоящему моменту в мире заболели около 200 тыс. человек, скончались более 8 тыс. Заболевание распространилось в 166 странах мира.