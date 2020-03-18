В Китае рассказали об эффективном лекарстве от COVID-19

Китай намерен использовать для лечения COVID-19 лекарство от гриппа «Авиган», сообщает 18 марта телеканал NHK.

Данный препарат протестировали на зараженных коронавирусом в городах Ухань и Шэньчжэнь, рассказал глава Национального центра по развитию биотехнологии Чжан Синьмин.

По его словам, в эксперименте участвовали 240 и 80 пациентов соответственно.

В результате у большинства заболевших с высокой температурой состояние нормализовалось и температура снизилась за два дня, хотя обычно без этого лекарства процесс занимал более четырех дней.

Ускоренно — за 4,5 дня — у пациентов прекращался кашель. В среднем без «Авигана» он проходил за шесть дней.

Кроме того, тесты на коронавирус у получавших лекарство дали отрицательные результаты через пять дней. У тех, кто его не принимал, такой результат появлялся только через 11 дней.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, произошла в конце декабря в Ухане. К марту заболевание распространилось в 150 странах мира, заболели более 190 тыс. человек, скончались около 8 тыс.

17 марта «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19.