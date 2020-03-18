В Институте Коха разъяснили прогноз о двухлетней пандемии

Лотар Вилер — глава немецкого Института вирусологии Роберта Коха — уточнил свой прогноз о двухлетней пандемии коронавируса. По словам специалиста, некоторые СМИ неверно интерпретировали его слова, предположив, что на протяжении этого времени будут сохраняться карантинные меры.

«Это, конечно, неверная интерпретация. Что я хотел сказать: пандемии развиваются всегда волнами, эта пандемия тоже, может пройти два года», — сказал он 18 марта на пресс-конференции.

Вилер указал, что распространение инфекции остановится, вероятно, когда основная часть населения переболеет COVID-19 и получит иммунитет к нему.

Пока же, по его прогнозу, в течение двух-трех месяцев заразиться может около 10 млн человек только в Германии.

«Но если мы будем соблюдать все меры [предосторожности], то сможем сдержать заболевание», — цитирует эксперта N-TV.

Вилер пояснил, что в первую очередь речь идет о гигиенических процедурах — мытье рук и соблюдении дистанции между людьми в 1,5 м.

Принятые же правительством меры по сдерживанию вируса долго, по его мнению, не продлятся и в дальнейшем скорректируются. При этом вакцина появиться может не раньше начала 2021 года, добавил Вилер.

К 18 марта число заболевших коронавирусом в Германии превысило 9 тыс., умерли 26 человек. Всего в мире заразились более 190 тыс. человек, почти 8 тыс. скончались.

Ранее в среду сообщалось, что в Италии резко выросла смертность от COVID-19.