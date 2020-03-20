Наследники без короны: COVID-19 не делает мужчин бесплодными

Переболевшим новым коронавирусом мужчинам не грозит бесплодие, сообщили российские урологи и вирусологи. Патоген действительно может вызывать воспаление тканей яичек в терминальной (последней) стадии болезни. Однако данных о том, что он оказывает негативное влияние на репродуктивную функцию вылечившихся у ученых нет. На сегодняшний день в международной научной литературе не зарегистрировано ни одного случая воздействия коронавируса на половую функцию мужчин или женщин. Поэтому опасаться бездетности после выздоровления от COVID-19 не стоит, считают специалисты.

Вскрытие показало

Ранее в Сети распространились сообщения о том, что на сайте правительства китайской провинции Хубэй выложили пугающий документ. В нем всех мужчин, переболевших COVID-19, призвали провериться на бесплодие. Объявление с большой скоростью стало расходиться по соцсетям и через несколько часов его якобы убрали с сайта госструктуры.

Опасения, что новый коронавирус вообще может как-то повлиять на репродуктивную способность, были основаны на исследованиях последствий вспышки SARS (тяжелого острого респираторного синдрома), более известного в России как атипичная пневмония. Заболевание, распространившееся в 2002–2003 годах, поразило более восьми тысяч человек в Азии, Африке, Европе и Америке и привело к смерти порядка восьмисот заразившихся. В 2005 году группа китайских ученых опубликовала результаты патологоанатомического исследования погибших.

Как рассказал «Известиям» заместитель директора по научной работе Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности «5-100») Дмитрий Еникеев, у этих пациентов ученые обнаружили воспаление в тканях яичек и предположили, что подобные изменения могут быть связаны с вирусом.

— Однако никто из перенесших заболевание не отмечал в дальнейшем признаков или симптомов воспаления , — рассказал уролог. — К роме того, у переболевших атипичной пневмонией не было обнаружено признаков тяжелого повреждения яичек. Ни один человек не сообщил о развившемся у него бесплодии.

По мнению ученого, это позволяет говорить о том, что изменения в яичках были связаны с тяжелой формой системного воспаления, возникающего у пациента в терминальной стадии (период, когда прогноз выживаемости крайне неблагоприятный. — «Известия») атипичной пневмонии. Вероятно, то же самое происходит и при COVID-19, но касается только пожилых людей, которые и так вышли из репродуктивного возраста.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков пояснил, что результаты проведенного китайскими учеными посмертного исследования семенников переболевших SARS не подтверждает присутствия коронавируса в органах репродуктивной системы.

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— Сильное воспаление в данном случае было вызвано чрезмерной реакцией иммунной системы, — отметил ученый. — В этом случае ее клетки проникают туда, где вируса, казалось бы, не должно быть. Возможно, это могло привести к бесплодию. Но клинических подтверждений такому факту не выявлено.

По словам генетика, специалистам следовало бы выяснить у выживших после эпидемии SARS пациентов, смогли ли они впоследствии иметь детей. Однако никто такую работу не проводил.

Несанкционированное проникновение

Однако о возможном присутствии вируса в семенниках говорит другое исследование ученых кафедры урологии Международного онкологического центра Карсона университета Шэньчжэнь (Shenzhen University). Препринт (статья, еще не принятая в рецензируемый журнал. — «Известия») с изложением сути работы появился в публичном пространстве в конце февраля.

В нем утверждается, что фермент ACE2, обеспечивающий попадание нового коронавируса в клетки человека, присутствует в большом количестве не только в тканях легких, но и в яичках, матке и почках. Причем наибольшее количество этого белка (помимо легких, где его закономерно больше всего) обнаружено именно в семенниках. На основании полученных данных в статье сделан вывод, что COVID-19 может распространиться в мочеполовой системе переболевших мужчин и нанести вред их репродуктивной функции.

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Однако российские специалисты утверждают, что эти предварительные данные, даже в случае одобрения статьи к публикации не будут означать факта связи коронавируса и бесплодия. А переболевшие мужчины вряд ли столкнутся с этой проблемой в реальности. Научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада сообщил «Известиям», что это скорее фундаментальное биоинформатическое исследование, построенное на компьютерном моделировании.

— В нем никак не проверялось возможное взаимодействие вируса с живыми тканями, — пояснил ученый. — Отдельные белки тканей изучались только in vitro (в пробирках вне живого организма) и in silico (с помощью компьютерных моделей). Это лишь подтверждает возможность развития орхита — воспаления тканей яичек. Однако сообщений о возникновении такой патологии, как и о бесплодии, у реальных пациентов нет.

Вирусное бесплодие

Тем не менее науке известны случаи, когда вирусы действительно вызывали мужское бесплодие. Старший научный сотрудник Института Х-Вio ТюмГУ Мария Орлова рассказала «Известиям», что к такому серьезному последствию может привести присоединившаяся бактериальная инфекция.

— Это частое осложнение вирусных заболеваний, — отметила она. — С током крови возбудители могут распространяться по организму. И теоретически стать причиной воспалительных процессов внутренних половых органов. Их следствием может оказаться бесплодие. Но вероятность такого стечения обстоятельств невелика, что и подтверждает большая редкость подобных осложнений.

К примеру, невозможность иметь детей считается характерным последствием перенесенного эпидемического паротита (в народе — свинка — острое инфекционное заболевание, сопровождающееся негнойным поражением железистых органов, вызванное парамиксовирусом. — «Известия»).

Что же касается коронавируса, то прямой связи между ним и бесплодием не установлено. Более того, на сегодняшний день в международной научной литературе не зарегистрировано ни одного случая влияния этого патогена на половую функцию мужчин или женщин. Однако необходимо наблюдать за дальнейшим состоянием переболевших, чтобы полностью исключить подобные риски.