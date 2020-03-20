В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса

В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.

Издание отмечает, что накануне шесть человек попытались украсть алкоголь в одном из магазинов, но были замечены сотрудниками. В результате молодые люди разбили витрину и скрылись. Вскоре полиция задержала подозреваемых. Правоохранители подтвердили, что за последние несколько дней это уже четвертый случай разбоя.

В лондонских в супермаркетах из-за коронавируса наблюдается невероятный ажиотаж. Люди скупают продукты и предметы первой необходимости, готовясь к длительному карантину. По данным журналистов, нередко доходит до драк.

Британские власти отмечают, что дефицита продуктов нет и надобности скупать еду тоже, однако очереди в магазины только растут.

18 марта ученые объяснили, почему люди по всему миру начали массово скупать туалетную бумагу.

Ранее пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко рассказал, почему в некоторых российских супермаркетах появляются пустые полки.