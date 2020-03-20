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В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Martyn Wheatley
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В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.

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Издание отмечает, что накануне шесть человек попытались украсть алкоголь в одном из магазинов, но были замечены сотрудниками. В результате молодые люди разбили витрину и скрылись. Вскоре полиция задержала подозреваемых. Правоохранители подтвердили, что за последние несколько дней это уже четвертый случай разбоя.

В лондонских в супермаркетах из-за коронавируса наблюдается невероятный ажиотаж. Люди скупают продукты и предметы первой необходимости, готовясь к длительному карантину. По данным журналистов, нередко доходит до драк.

Британские власти отмечают, что дефицита продуктов нет и надобности скупать еду тоже, однако очереди в магазины только растут.

18 марта ученые объяснили, почему люди по всему миру начали массово скупать туалетную бумагу.

Ранее пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко рассказал, почему в некоторых российских супермаркетах появляются пустые полки.

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