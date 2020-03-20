 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Ничто не предвещало еды: создадут ли торговые сети сверхзапасы продуктов

Правительство подготовит льготы для торговых компаний
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Главный слайд
Начало статьи
Ничто не предвещало еды: создадут ли торговые сети сверхзапасы продуктов
2020-03-19 17:01:39">
2020-03-19 17:01:39
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торговые сети при необходимости начнут формировать сверхзапасы продуктов. Кабмин уже начал разрабатывать специальные меры поддержки ритейлеров, в том числе льготные условия кредитования. В частности, правительство готово субсидировать процентные ставки по займам торговых сетей, которые будут привлекать средства именно на такие нужды. Об этом сказано в плане поддержки экономики в условиях коронавируса, он был утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным. С документом ознакомились «Известия». Сверхзапасы помогут рознице справиться с ситуацией ажиотажного спроса, а также решат проблему пустых полок, уверены эксперты.

Антивирусный план

Правительство подготовило план первоочередных мероприятий, которые призваны обеспечить устойчивое развитие экономики в условиях ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции. «Известия» ознакомились с документом. В нем перечислены меры поддержки отраслей экономики, которые попали под удар из-за COVID-19. Речь в том числе идет и о розничной торговле.

Э1
Покупатели
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Механизмы поддержки ритейлеров должны к 20 марта создать Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития, предусмотрел кабмин. Необходимая нормативная база правительства будет актуализироваться ежемесячно. Будут разработаны меры поддержания достаточных запасов социально значимой продукции в рознице. Это перечень базовых товаров: мясо, птица, хлеб, молоко, крупы и так далее. В том числе речь идет о субсидировании процентных ставок по кредитам, которые привлечены «для формирования сверхнормативных запасов (при необходимости)».

Чихать на вирус: где и как работают карантинные меры
Почему в Киеве случился транспортный коллапс

Ресурс на 10 недель

Ранее ритейлеры и Минпромторг уже сообщали, что сейчас у компаний есть запасы на ближайшие восемь недель, при этом поставки продукции идут в обычном режиме. Сверхнормативные запасы — это ресурс, которого может хватить на 10 и более недель, пояснил «Известиям» член совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию потребительского рынка Илья Ломакин-Румянцев. Он подчеркнул, что в последние пять лет торговля таких запасов не создавала.

— Сейчас мы наблюдаем ажиотажный спрос на продукцию в магазинах, который обусловлен двумя серьезными причинами: распространение коронавируса и валютные колебания. Эти факторы спровоцировали панику в столице, и потребители начали активно закупаться впрок, — сказал эксперт. — При этом пустые полки, которые мы наблюдаем теперь в некоторых магазинах, людям не нравятся, их вид настораживает и пугает. Сверхзапасы как раз и решают эту проблему: в магазинах появляется достаточно товара даже при авральном сбыте продукции.

Э2
пустые полки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Пока же торговля не может оперативно решить вопрос с пустыми полками: для этого нужен не только дополнительный персонал, который будет заполнять их новыми товарами, сказал эксперт. Необходимо проработать и вопрос логистики: компаниям требуется больше машин, которые доставят продукцию в магазины из распределительных центров.

Вирусная инспекция: кабмин сделает всё, чтобы в магазинах не было пустых полок
В условиях эпидемии COVID-19 и волатильности рынков государство окажет финансовую поддержку населению и бизнесу

В сети «Магнит» сообщили «Известиям» о своей заинтересованности в инструменте субсидирования для обеспечения доступности товаров на полках в условиях повышенного спроса.

Запас прочности

Замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова сказала «Известиям», что крупные торговые сети могут получать долгосрочные кредитные линии под достаточно выгодный процент — 7,9–8,9% годовых. Для малого и среднего бизнеса условия могут сильно различаться — от 6% до 16% годовых, а в среднем ставка по банковским кредитам для несетевой торговли составляет примерно 9–10% годовых.

— Для государства наиболее рационально субсидировать не кредит предприятию, а процентную ставку банку, чтобы у того было больше возможностей кредитовать торговлю под 6–7% годовых, — сказала она.

Э3
Продавец
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
От маски не сработают: когда в аптеки вернутся средства защиты
Регионы начали шить многоразовые противовирусные маски из марли и ткани

По ее мнению, ритейлу не надо делать избыточных запасов для покупателей, так как, скорее всего, ажиотаж спадет в течение пары недель. А у торговых сетей со временем может возникнуть не только затоваривание, но и проблема со сроками хранения, если, конечно, речь идет не о туалетной бумаге, а о продуктах питания. Однако ритейлерам не помешало бы совершенствовать логистику для того, чтобы в будущем не допускать возникновения дефицита некоторых товаров, отметила эксперт. Ведь уже сегодня потребители сталкиваются с нехваткой, например, гречки, только в отдельных сетях или несетевых магазинах, тогда как в других всё есть.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сказал «Известиям», что складские и производственные мощности поставщиков позволяют полностью покрыть возросший спрос на продукты первой необходимости. Все изготовители базовых товаров, основная часть которых входит в союз, сформировали сверхнормативные объемы товарных остатков и несут расходы на их дополнительное производство и хранение.

Э4
Склад
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Сейчас для создания дополнительных резервов большинство российских заводов и производственно-складских комплексов, занимающихся фасовкой, уже перешли на круглосуточный режим работы. Естественно, отечественные компании рассчитывают на меры государственной поддержки, в том числе для компенсации убытков, вызванных ростом себестоимости продукции в связи со снижением курса рубля, отметили в «Руспродсоюзе».

Торговые помехи: посещаемость ТЦ упала на 10–15%
Если ситуация с COVID-19 будет ухудшаться, бизнес может потерять миллиарды рублей

Стабильно высокий

В пресс-службе правительства, Минфине и Минэкономразвития на запросы «Известий» на момент публикации не ответили. В X5 Retail Group, «Ленте» и «Ашане» комментариев также не предоставили.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал «Известиям», что ситуация на потребительском рынке стабильная, все торговые сети и их распределительные центры уже переведены на усиленный режим работы. По оперативным данным, дефицита продукции нет: информация ритейлеров и сообщения властей субъектов свидетельствуют о том, что товарных запасов достаточно. В столичном регионе есть повышенный спрос на некоторые продукты длительного хранения. Речь идет о крупах (гречка, рис, овсянка, пшено), муке, макаронных изделиях, мясных и рыбных консервах, сгущенном молоке, соли и сахаре. Также активно продаются мыло, моющие средства и питьевая вода.

Э5
Магазин
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Это традиционный для российского покупателя «кризисный набор», не изменившийся за десятилетия, с добавлением в него дезинфицирующих средств в связи с эпидемией, — отметил Виктор Евтухов. — Основной удар покупателей пришелся на крупные гипермаркеты — прежде всего, «Ашан», Metro Cash & Carry, «Глобус», «Ленту» и «Карусель». В сегменте магазинов «у дома» ситуация не критичная.

Электронная очередь: магазинам поручено переходить на онлайн-заказы
Это одна из мер борьбы с распространением коронавируса

Минпромторг направил в Минсельхоз список наиболее востребованных продуктов для организации работы с производителями, чтобы они увеличили поставки в торговлю, заметил Виктор Евтухов. Он сказал, что Министерство сельского хозяйства уже подтвердило, что такая работа будет усилена. Более того, органы власти всех регионов готовятся к ажиотажному спросу, создают необходимые условия для малых и крупных магазинов, чтобы те имели возможность работать непрерывно.

В пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли «Известиям» сказали, что по инициативе Минпромторга АКОРТ совместно с другими участниками рынка разработала целый список мер, которые могли бы ускорить оборот продукции в ритейле и обеспечить компании дополнительными оборотными средствами. Эти предложения уже направлены в министерство. Меры уже частично реализованы — например, в части облегчения режима пропусков и контроля для грузового транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Этилов комплекс: почему в магазинах так быстро закончились антисептики
На наращивание объема производства обеззараживающих средств уйдет примерно две недели
Едовые резервы: продуктов в торговых сетях хватит на восемь недель
Россияне закупаются впрок гречкой, макаронами и средствами личной гигиены, но запасы в магазинах постоянно пополняются

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020