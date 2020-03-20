Ничто не предвещало еды: создадут ли торговые сети сверхзапасы продуктов

Торговые сети при необходимости начнут формировать сверхзапасы продуктов. Кабмин уже начал разрабатывать специальные меры поддержки ритейлеров, в том числе льготные условия кредитования. В частности, правительство готово субсидировать процентные ставки по займам торговых сетей, которые будут привлекать средства именно на такие нужды. Об этом сказано в плане поддержки экономики в условиях коронавируса, он был утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным. С документом ознакомились «Известия». Сверхзапасы помогут рознице справиться с ситуацией ажиотажного спроса, а также решат проблему пустых полок, уверены эксперты.

Антивирусный план

Правительство подготовило план первоочередных мероприятий, которые призваны обеспечить устойчивое развитие экономики в условиях ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции. «Известия» ознакомились с документом. В нем перечислены меры поддержки отраслей экономики, которые попали под удар из-за COVID-19. Речь в том числе идет и о розничной торговле.

Э1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Механизмы поддержки ритейлеров должны к 20 марта создать Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития, предусмотрел кабмин. Необходимая нормативная база правительства будет актуализироваться ежемесячно. Будут разработаны меры поддержания достаточных запасов социально значимой продукции в рознице. Это перечень базовых товаров: мясо, птица, хлеб, молоко, крупы и так далее. В том числе речь идет о субсидировании процентных ставок по кредитам, которые привлечены «для формирования сверхнормативных запасов (при необходимости)».

Ресурс на 10 недель

Ранее ритейлеры и Минпромторг уже сообщали, что сейчас у компаний есть запасы на ближайшие восемь недель, при этом поставки продукции идут в обычном режиме. Сверхнормативные запасы — это ресурс, которого может хватить на 10 и более недель, пояснил «Известиям» член совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию потребительского рынка Илья Ломакин-Румянцев. Он подчеркнул, что в последние пять лет торговля таких запасов не создавала.

— Сейчас мы наблюдаем ажиотажный спрос на продукцию в магазинах, который обусловлен двумя серьезными причинами: распространение коронавируса и валютные колебания. Эти факторы спровоцировали панику в столице, и потребители начали активно закупаться впрок, — сказал эксперт. — При этом пустые полки, которые мы наблюдаем теперь в некоторых магазинах, людям не нравятся, их вид настораживает и пугает. Сверхзапасы как раз и решают эту проблему: в магазинах появляется достаточно товара даже при авральном сбыте продукции.

Э2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Пока же торговля не может оперативно решить вопрос с пустыми полками: для этого нужен не только дополнительный персонал, который будет заполнять их новыми товарами, сказал эксперт. Необходимо проработать и вопрос логистики: компаниям требуется больше машин, которые доставят продукцию в магазины из распределительных центров.

В сети «Магнит» сообщили «Известиям» о своей заинтересованности в инструменте субсидирования для обеспечения доступности товаров на полках в условиях повышенного спроса.

Запас прочности

Замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова сказала «Известиям», что крупные торговые сети могут получать долгосрочные кредитные линии под достаточно выгодный процент — 7,9–8,9% годовых. Для малого и среднего бизнеса условия могут сильно различаться — от 6% до 16% годовых, а в среднем ставка по банковским кредитам для несетевой торговли составляет примерно 9–10% годовых.

— Для государства наиболее рационально субсидировать не кредит предприятию, а процентную ставку банку, чтобы у того было больше возможностей кредитовать торговлю под 6–7% годовых , — сказала она.

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По ее мнению, ритейлу не надо делать избыточных запасов для покупателей, так как, скорее всего, ажиотаж спадет в течение пары недель. А у торговых сетей со временем может возникнуть не только затоваривание, но и проблема со сроками хранения, если, конечно, речь идет не о туалетной бумаге, а о продуктах питания . Однако ритейлерам не помешало бы совершенствовать логистику для того, чтобы в будущем не допускать возникновения дефицита некоторых товаров, отметила эксперт. Ведь уже сегодня потребители сталкиваются с нехваткой, например, гречки, только в отдельных сетях или несетевых магазинах, тогда как в других всё есть.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сказал «Известиям», что складские и производственные мощности поставщиков позволяют полностью покрыть возросший спрос на продукты первой необходимости. Все изготовители базовых товаров, основная часть которых входит в союз, сформировали сверхнормативные объемы товарных остатков и несут расходы на их дополнительное производство и хранение.

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Сейчас для создания дополнительных резервов большинство российских заводов и производственно-складских комплексов, занимающихся фасовкой, уже перешли на круглосуточный режим работы. Естественно, отечественные компании рассчитывают на меры государственной поддержки, в том числе для компенсации убытков, вызванных ростом себестоимости продукции в связи со снижением курса рубля, отметили в «Руспродсоюзе».

Стабильно высокий

В пресс-службе правительства, Минфине и Минэкономразвития на запросы «Известий» на момент публикации не ответили. В X5 Retail Group, «Ленте» и «Ашане» комментариев также не предоставили.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал «Известиям», что ситуация на потребительском рынке стабильная, все торговые сети и их распределительные центры уже переведены на усиленный режим работы. По оперативным данным, дефицита продукции нет: информация ритейлеров и сообщения властей субъектов свидетельствуют о том, что товарных запасов достаточно. В столичном регионе есть повышенный спрос на некоторые продукты длительного хранения. Речь идет о крупах (гречка, рис, овсянка, пшено), муке, макаронных изделиях, мясных и рыбных консервах, сгущенном молоке, соли и сахаре. Также активно продаются мыло, моющие средства и питьевая вода.

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— Это традиционный для российского покупателя «кризисный набор», не изменившийся за десятилетия, с добавлением в него дезинфицирующих средств в связи с эпидемией, — отметил Виктор Евтухов. — Основной удар покупателей пришелся на крупные гипермаркеты — прежде всего, «Ашан», Metro Cash & Carry, «Глобус», «Ленту» и «Карусель». В сегменте магазинов «у дома» ситуация не критичная.

Минпромторг направил в Минсельхоз список наиболее востребованных продуктов для организации работы с производителями, чтобы они увеличили поставки в торговлю, заметил Виктор Евтухов. Он сказал, что Министерство сельского хозяйства уже подтвердило, что такая работа будет усилена. Более того, органы власти всех регионов готовятся к ажиотажному спросу, создают необходимые условия для малых и крупных магазинов, чтобы те имели возможность работать непрерывно.

В пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли «Известиям» сказали, что по инициативе Минпромторга АКОРТ совместно с другими участниками рынка разработала целый список мер, которые могли бы ускорить оборот продукции в ритейле и обеспечить компании дополнительными оборотными средствами. Эти предложения уже направлены в министерство. Меры уже частично реализованы — например, в части облегчения режима пропусков и контроля для грузового транспорта.