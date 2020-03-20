Россия начала испытания вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса и приступил к испытаниям на лабораторных животных. Об этом 20 марта сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в IV квартале 2020 года.

Отмечается, что российские специалисты смогли создать вакцины на основе вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита. Также появились разработки на основе технологий синтетических вакцин — пептидные и субъединичные.

Для выявления их эффективности и расчета точных доз, необходимых для уничтожения коронавируса в организме, теперь необходимы исследования в системе in vivo, то есть на чувствительных лабораторных животных.

Это обосновано тем, что многие эффекты в системе in vitro (в пробирке) смоделировать невозможно.

«Для ответа на вопрос об эффективности вакцины необходимо испытать ее способность индуцировать иммунный ответ, способный защитить чувствительных животных от заражения смертоносным вирусом», — говорится в сообщении.

16 марта начались испытания вакцин. Ученые намерены определить наиболее безопасные и перспективные прототипы, а также состав, дозу и способ введения.

Ранее «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19.

В настоящее время в мире также работают над вакцинами ученые из Италии, Германии, Китая и других стран.

18 марта китайские власти также сообщили об эффективном лекарстве от COVID-19. По их словам, один из противогриппозных препаратов помогает облегчить состояние больных в течение четырех дней.