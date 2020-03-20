Прямой эфир
Сюжет:

Россия начала испытания вакцины от коронавируса

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса и приступил к испытаниям на лабораторных животных. Об этом 20 марта сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Март ожидания: как в регионах готовятся к борьбе с коронавирусом
Тестирование для всех, кто едет из Европы, продленная северная вахта, подготовка больниц и неожиданный банкет

Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в IV квартале 2020 года.

Отмечается, что российские специалисты смогли создать вакцины на основе вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита. Также появились разработки на основе технологий синтетических вакцин — пептидные и субъединичные.

Для выявления их эффективности и расчета точных доз, необходимых для уничтожения коронавируса в организме, теперь необходимы исследования в системе in vivo, то есть на чувствительных лабораторных животных.

Это обосновано тем, что многие эффекты в системе in vitro (в пробирке) смоделировать невозможно.

«Для ответа на вопрос об эффективности вакцины необходимо испытать ее способность индуцировать иммунный ответ, способный защитить чувствительных животных от заражения смертоносным вирусом», — говорится в сообщении.

16 марта начались испытания вакцин. Ученые намерены определить наиболее безопасные и перспективные прототипы, а также состав, дозу и способ введения.

Ранее «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19.

В настоящее время в мире также работают над вакцинами ученые из Италии, Германии, Китая и других стран.

18 марта китайские власти также сообщили об эффективном лекарстве от COVID-19. По их словам, один из противогриппозных препаратов помогает облегчить состояние больных в течение четырех дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые оценили вероятность развития бесплодия у переболевших COVID-19
Ученые нашли слабое место коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020