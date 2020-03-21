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СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии

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О новом типе коронавируса известно пока не так много. Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта - 19,7 тыс. и более 40, соответственно).

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Издание напоминает, что в соседней Франции заболели около 10 тыс. человек, но летальных исходов зафиксировано более 240 (к 21 марта 12 тыс. заболевших и 450 смертей - Ред.). Еще хуже дела в Испании и Италии. Последняя по смертности превысила показатели Китая. В республике скончались более 4 тыс. человек при 47 тыс. заболевших. При этом выздоровели 5 тыс. (по состоянию на 21 марта – Ред.).

Обсуждают немецкую аномалию во всем мире. Специалисты точного объяснения столь низкой смертности не находят. Некоторые полагают, что дело в хорошем тестировании и раннем выявлении заболевания. Другие отмечают, что более 80% заболевших в Германии моложе 60 лет, а, как известно, чаще всего от коронавируса гибнут пожилые люди.

«Особенно в начале вспышки эпидемии в Германии мы фиксировали много случаев заражения у людей, возвращавшихся с отдыха в горах. Это в основном люди моложе 80, достаточно физически крепкие и подготовленные. Их риск смерти (от коронавируса) сравнительно низок», - указал профессор медицины университета Ганновера Матиас Штоль.

Кроме того, Германия в неделю производит более 160 тыс. тесто в неделю. Однако специалисты полагают, что ситуация изменится в худшую сторону в ближайшее время.

Связано это с тем, что пока только начало эпидемии.

По данным ВОЗ к 21 марта число заболевших COVID-19 в мире превысило 234 тыс., умерли 10 тыс. человек.

Ранее российский врач Александр Мясников рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса. По его мнению, сенью вероятна вторая волна заболевания.

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