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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 234 тыс. человек

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Фото: Global Look Press/Wang Jingqiang
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Число заболевших коронавирусом COVID-19 в мире превысило 234 тыс. человек, скончались около 10 тыс. Об этом 21 марта сообщила Всемирная организация здравоохранения.

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Ранее, 20 марта гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал о 210 тыс. зараженных.

Таким образом за сутки в мире коронавирусом заболели 24 тыс. человек, умерли более 1 тыс.

Согласно последним данным, всего в мире зарегистрированы 234 73 случая заражения коронавирусом. 104 тыс. выявлены в Европе.

Жертвами инфекции стали 9840 человек.

17 марта немецкое издание Der Spiegel рассказало об одном из главных очагов распространения коронавируса в Европе. По данным ВОЗ, европейские страны сейчас являются эпицентром распространения COVID-19. Самая тяжелая обстановка в Италии. Там число жертв превысило показатели Китая.

Вспышка коронавируса возникла в китайском Ухане в конце декабря. Всего в стране заболели более 80 тыс. человек, выздоровели 88%, умерли около 3,5 тыс.

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