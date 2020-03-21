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Определен один из главных очагов коронавируса в Европе

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Фото: TASS/Imago
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Горнолыжный курорт в австрийском Тироле стал одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе, пишет Der Spiegel.

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Издание отмечает, что более половины граждан Норвегии с положительным тестом на COVID-19 и более трети зараженных датчан говорят, что посещали популярный курорт Пацнаун-Ишгль. Кроме того, в Германии также растет число заболевших после посещения этого места.

Журналисты полагают, что последствия от пребывания людей в Ишгле могут быть крайне серьезными. Например, вероятно, именно там заразился анестезиолог из университетской клиники в Зальцбурге.

В результате более 100 человек, с которыми он общался, включая врачей, медсестер теперь находятся на карантине и не могут помочь коллегам в борьбе с коронавирусом. А ведь именно сейчас больницы и медики перегружены.

Кроме того, невеста доктора также заразилась COVID-19, а она работает в отделении для недоношенных детей и уже контактировала с новорожденными.

О том, что очаг распространения именно область Тироль говорит и тот факт, что на нее приходится почти четверть всех случаев заражения в Австрии.

Некоторые издание предположили, что всему виной действия администраций курортов, которые не приняли меры и не остановили сезон. Однако владельцы отелей и ресторанов заверили, что сделали всё, чтобы обезопасить туристов.

Сейчас в городе введен карантин. Покинуть курорт не могут около 1 тыс. сотрудников туриндустрии.

К 20 марта число зараженных коронавирусом в Австрии достигло 2203 человек. Шесть пациентов скончались. В соседней Германии заболели более 19 тыс.

По данным ВОЗ, в мире заразились порядка 210 тыс. человек, скончались около 9 тыс.

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