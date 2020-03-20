В США женщина и трое ее детей скончались от COVID-19 за неделю

В Нью-Джерси с разницей в несколько дней скончались от коронавируса 73-летняя женщина и трое ее детей, пишет 20 марта Mirror.

Издание отмечает, что у Грейс Фаско довольно большая семья – 11 детей и 27 внуков. Более 20 членов семейства присутствовали на ужине, где также находился, как позже выяснилось, первый в штате зараженный коронавирусом человек.

В результате Грейс, ее двое сыновей и дочь заразились СOVID-19.

Пожилая женщина скончалась в больнице 20 марта, ее дочь умерла несколько дней назад, один из сыновей скончался 19 марта, а второй в один день с Грейс.

Остальные члены семьи соблюдают карантин, результаты их тестов на коронавирус пока не готовы.

Как рассказали родственники, ни у кого из детей Грейс не было хронических или других серьезных заболеваний.

В США зарегистрировано более 16 тыс. подтвержденных случаев заражения и более 220 смертей.

Ранее, в пятницу, сообщалось, что в Вашингтоне зафиксирована первая смерть от коронавируса. Жертвой инфекции стал 59-летний мужчина, поступивший в одну из местных больниц с кашлем и высокой температурой на прошлой неделе.