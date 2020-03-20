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Названы пищеварительные симптомы коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Признаками коронавируса могут быть не только респираторные симптомы, но и нарушения пищеварения. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные о пациентах с COVID-19.

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Результаты двух исследований опубликованы в журналах The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology.

В первом случае специалисты провели наблюдения за 204 пациентами в трех больницах китайского Уханя – эпицентра распространения нового типа коронавируса.

Выяснилось, что почти половина из них жаловалась на диарею или полное отсутствие аппетита. Иногда больные сообщали о тошноте, рвоте и боли в области живота.

При этом респиратнорные признаки коронавируса у таких пациентов появились значительно позже либо вообще не проявлялись. Кроме того, болезнь у них протекала тяжелее и на излечение уходило в среднем 9 дней, а не 7 как у других.

Ученые пришли к выводу, что типичные «простудные» симптомы свойственны первой волне заболевших. А пищеварительные - ко второй волне.

При этом американские исследователи отметили, что под угрозой заражения в особенности находятся люди с хроническими заболеваниями ЖКТ.

Такие пациент принимают иммуносупрессивные препараты. Однако Американская гастроэнтерологическая ассоциация призвала их не отказываться из-за лекарств, так как вспышка кишечной инфекции у них еще выше, чем вероятность COVID-19.

В начале марта китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас.

Ранее первый зараженный COVID-19 житель Красноярска сообщил, что у него нет никаких признаков заболевания.

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