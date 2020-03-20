Названы пищеварительные симптомы коронавируса
Признаками коронавируса могут быть не только респираторные симптомы, но и нарушения пищеварения. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные о пациентах с COVID-19.
Результаты двух исследований опубликованы в журналах The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology.
В первом случае специалисты провели наблюдения за 204 пациентами в трех больницах китайского Уханя – эпицентра распространения нового типа коронавируса.
Выяснилось, что почти половина из них жаловалась на диарею или полное отсутствие аппетита. Иногда больные сообщали о тошноте, рвоте и боли в области живота.
При этом респиратнорные признаки коронавируса у таких пациентов появились значительно позже либо вообще не проявлялись. Кроме того, болезнь у них протекала тяжелее и на излечение уходило в среднем 9 дней, а не 7 как у других.
Ученые пришли к выводу, что типичные «простудные» симптомы свойственны первой волне заболевших. А пищеварительные - ко второй волне.
При этом американские исследователи отметили, что под угрозой заражения в особенности находятся люди с хроническими заболеваниями ЖКТ.
Такие пациент принимают иммуносупрессивные препараты. Однако Американская гастроэнтерологическая ассоциация призвала их не отказываться из-за лекарств, так как вспышка кишечной инфекции у них еще выше, чем вероятность COVID-19.
В начале марта китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас.
Ранее первый зараженный COVID-19 житель Красноярска сообщил, что у него нет никаких признаков заболевания.