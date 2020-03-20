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Врач назвал возможные сроки завершения пандемии коронавируса

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Фото: Instagram/razin_andrei
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Российский врач Александр Мясников выразил мнение, что пандемия коронавируса в мире прекратится уже к середине апреля. Однако осенью вероятна вторая волна заболеваний.

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Видео выступления медика опубликовал в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.

«Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля. Потому что всё это подчиняется определенным законам… Вы думаете, ОРЗ не вызывает пневмонию? Вызывает», — заявил Мясников, отметив, что пожилые люди всегда находятся в зоне риска.

При этом он критично отозвался о панике вокруг COVID-19, отметив ее необоснованность. По словам специалиста, вспышки различных вирусов бывают каждую зиму. Весной, уверен Мясников, даже коронавирус может пойти на спад, а «летом мы вовсе про него забудем». В то же время карантин медик призвал соблюдать, чтобы не ухудшать ситуацию.

Также Мясников указал, что все подробности о COVID-19 пока медицине неизвестны, однако нужно соблюдать спокойствие.

18 марта глава немецкого Института вирусологии Роберта Коха Лотар Вилер спрогнозировал двухлетнюю пандемию коронавируса.

По его мнению, распространение инфекции остановится, только когда основная часть населения переболеет COVID-19 и получит иммунитет к нему.

Вспышка СOVID-19, вызванного новым видом коронавируса SARS-CоV-2, впервые была зарегистрирована в конце прошлого года в Ухане. К настоящему моменту заболевание распространилось по всей Европе и в большинстве стран мира, заразились более 240 тыс. человек, погибли порядка 10 тыс.

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