Сиди дома, не гуляй: как турбизнес переносит COVID-19

Ситуация с пандемией коронавируса всё больше напоминает сюжет из фантастического фильма: отменяются авиарейсы, с молниеносной скоростью закрываются границы, отели перестают принимать постояльцев. Страдает вся мировая экономика, но в первую очередь туризм, для которого COVID-19 — разрушительная волна, сметающая на своем пути все устоявшиеся бизнес-модели отрасли. О том, как пытается противостоять этому цунами индустрия туризма, — в материале «Известий».

Плохо всем

Коронавирус меняет сложившийся мировой порядок во многих областях жизни. Больнее всего ощущает влияние пандемии наиболее уязвимая отрасль экономики — туризм. Авиакомпании прекращают полеты, закрываются границы, самоизолировались практически все востребованные туристические направления, за исключением Турции, Кубы и Мексики. Более того, Ростуризм вообще рекомендовал россиянам отказаться от загранпоездок. Впрочем, значительно ослабившийся рубль сам по себе стал лишним доводом против желания податься за рубеж.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), рынок въездного туризма не досчитался как минимум 27 млрд рублей, а потери, которые несут компании в сегменте въездного туризма, оцениваются не менее чем в 500 млн рублей. Катастрофическая ситуация складывается и в гражданской авиации. Эксперты уже оценивают масштабы так: мировая гражданская авиация никогда еще не сталкивалась с таким финансовым давлением. А глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что ситуация с закрытием международных полетов из России может привести к банкротству ряда авиакомпаний.

Первый пошел

Ситуация осложняется еще и поведением туристов, которые принимают решение аннулировать туры даже высокой глубиной бронирования, а не переносить их на более поздние даты. И это серьезная проблема, которая увеличивает вероятность банкротства туроператоров в геометрической прогрессии.

В самой уязвимой ситуации оказываются компании, которые в своей работе допускают кассовые разрывы (финансируемые за счет оборота), а также серьезно закредитованные фирмы . «Я думаю, нам стоит готовиться к череде банкротств туроператоров в том числе из топовой семерки, не говоря уже о нишевых игроках», — рассказал эксперт рынка.

Собственно, банкротства нишевиков уже начались: 13 марта о приостановке деятельности объявил туроператор «Индиго-Тур», который специализировался на экзотических направлениях. Компания объяснила причину вынужденного прекращения работы невозможностью исполнять обязательства по реализации своих турпродуктов. «Многие не хотят изменять даты поездки, а требуют возврата денег. Мы прекращаем деятельность, чтобы у туристов была возможность обратиться за выплатами в «Турпомощь» и нашу страховую компанию «Гелиос», — пояснили в соответствующем официальном письме представители компании.

Сопротивление полезно

Участники рынка сейчас прикладывают все усилия, чтобы не допустить массовых банкротств. В последние две недели турбизнес активно привлекает внимание к отраслевым проблемам. С петициями, резолюциями и обращениями выступают отраслевые организации — АТОР и РСТ, призывают правительство спасти турбизнес и представители туристической розницы.

Предлагается целый комплекс мер, по их словам, жизненно необходимых для поддержки отрасли. Ряд из них уже был принят. Так, до конца года туристические компании освобождаются от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь». Сумма будет символической для всех: всего 1 рубль (небольшие компании выплачивают в фонд ежегодно порядка 100 тыс. рублей, а в случае с крупными игроками эти значения кратно увеличиваются). Соответствующее распоряжение 18 марта подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Кроме того, по поручению премьера Минэкономразвития до 1 апреля внесет в правительство законопроект о моратории на подачу заявлений о банкротстве организациями в сфере туризма и авиаперевозок.

Сиди дома, не гуляй Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Эксперты называют эти меры существенными, но не главными, считая более действенным вариантом поддержки получение доступа хотя бы к 30% средств, аккумулированных в фондах персональной ответственности при «Турпомощи». Совокупный объем средств, перечисленных туроператорами в ФПО «Турпомощь», составляет более 2 млрд рублей.

К предложению прислушались в правительстве: Минэкономразвития предлагает «распечатать» персональные фонды туроператоров и использовать деньги для возврата средств гражданам, чьи туры были отменены в связи с закрытием страны их отдыха из-за коронавируса.

Предполагается ввести в закон об основах туристической деятельности новую статью 11.8 «Особенности формирования и использования фонда персональной ответственности туроператора» . Статья предусматривает возможность изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности, а также механизм использования таких фондов для возврата средств туристам по решению правительства Российской Федерации по каждой закрытой стране.

Законопроект будет находиться на стадии опубликования до 30 марта 2020 года, далее он должен пройти несколько этапов согласования, что займет не меньше месяца.

Страхование новой реальности

Еще одна важная проблема, с которой столкнулись туроператоры, — массовые отказы страховых компаний в продлении договоров страхования финансовой ответственности. Именно сейчас у большинства туроператоров заканчиваются сроки действия договоров страхования, и подать сведения в Ростуризм о новом договоре необходимо не позднее 15 апреля 2020 года. Отсутствие договора страхования станет основанием для исключения сведений о туроператоре из Единого федерального реестра.

Сиди дома, не гуляй Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

АТОР официально обратилась в Центральный банк России, который оперативно отреагировал на просьбу. В настоящее время АТОР готовит по запросу ЦБ РФ список туроператорских компаний, у которых возникли сложности с продлением договоров страхования финансовой ответственности перед туристами.

Также в ЦБ РФ передан список страховых компаний, с которыми у туроператоров возникают проблемы при продлении договоров страхования.

Компромиссный вариант

Туроператоры и турагенты ежедневно, без перерыва на чашку кофе, работают с конечным потребителем — туристами. Главный вопрос, волнующий клиентов — как вернуть деньги? Ответ бизнеса — перебронировать тур на другие даты. И если раньше это было просто рекомендацией, то теперь многие туроператоры не предлагают иного варианта — пусть не вернуть, но сохранить деньги и использовать их для будущих поездок.

Туроператор ANEX Tour принял решение временно прекратить выплаты по аннулированным турам. При этом, конечно, деньги в полном объеме остаются на депозите и могут быть использованы в счет будущих поездок.

И у других игроков также действует система депозитов, позволяющая использовать деньги за несостоявшийся тур на будущие поездки.

Путешествия на потом

«Как реагируют туристы? Знаете, сейчас уже хорошо. Еще неделю назад мы получали гневные звонки с требованиями вернуть деньги. Теперь туристы понимают, что туроператоры не могут вернуть деньги в сложившейся ситуации, а вот перенос дат тура — это гарантия поездки. Туристы начали нас слышать и понимать », — рассказала Любовь Чучмаева, директор по маркетингу туроператора ПАКС.

Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый слон», подтверждает: «доля заявок на возврат снизилась. Туристы видят ситуацию и начинают оценивать ее адекватно . Теперь важно, чтобы туроператоры фиксировали стоимость в валюте по курсу на день оплаты тура. Что касается позиции туроператоров „замораживать“ деньги, то, безусловно, она правильная, это компромиссный вариант для всех участников рынка».

Эксперт поясняет, что туроператоры при всем желании не смогут сейчас выплачивать деньги, иначе в текущей ситуации они просто обанкротятся и тогда деньги уже точно никто не увидит. Все свободные деньги туроператоров, которые они получили от принимающих компаний за несостоявшиеся туры, идут как на вывоз туристов, так и на выплату зарплат сотрудникам.

Стоит отметить, что решения туроператоров отказаться от выплат полностью отражают позицию Ростуризма, который еще на прошлой неделе официально рекомендовал туристам в сложившейся ситуации рассмотреть в том числе и вариант переноса сроков путешествия.

Финальный рывок

В ночь с 19 на 20 марта на сайте Ростуризма и вовсе появилось официальное сообщение, в котором ведомство рекомендует туроператорам временно воздержаться от отправки туристов на территорию иностранных государств по причине распространения коронавирусной инфекции и введения странами ограничительных мер по приему иностранных граждан.

«На самом деле, мы рады такой рекомендации. Ежедневно правила въезда в те или иные страны меняются, бывает даже по несколько раз в день . Мы не всегда можем оперативно отреагировать, поскольку сами оказываемся застигнуты врасплох», — рассказала утром 20 марта представитель крупного туроператора, пожелавшая остаться неназванной.

Сиди дома, не гуляй Туристов проверяют на коронавирус в одном из Московских аэропорту Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

А уже вечером 20 марта крупные туроператоры один за одним начали объявлять о приостановке продаж туров за рубеж. На момент написания материала официально заявили о снятии всех зарубежных программ — TUI Россия, «Библио Глобус», «Интурист», туроператоры ANEX Tour и PEGAS Touristik. По словам осведомленного источника туротрасли, такое решение в самое ближайшее время примут все поставщики.

Турагенты не удивлены: «мы знали, что так будет. Если честно, даже писали соответствующие просьбы на электронную „горячую линию“, которая была создана Ростуризмом, РСТ и „Турпомощью“ для решения проблем, возникающих в туркомпаниях», — рассказал представитель одной из туристических компаний Москвы.

Форс-мажор во спасение

Однако, по словам представителей розницы, временная приостановка продаж не решит одну из основных проблем турагента — непризнание нынешней ситуации с коронавирусом форс-мажором. Это позволило бы отсрочить выплату туристам.

«Ситуация для турагентов сейчас очень сложная, пришло время борьбы за выживание. И выживет далеко не каждый. У работающего агентства есть обязательная статья расходов: аренда, текущие платежи (зарплата сотрудников, интернет, роялти (если работа под брендом) и пр. Сейчас необходимо сокращать расходы и делать это сейчас, иначе никакой „подушки“ не хватит», — рассказывает Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».

Основная проблема при массовых аннуляциях туров, по словам Георгия Погосова — возврат комиссий. Иными словами, за туры, проданные по РБ и еще раньше (глубина продаж доходит и на полгода) надо отдавать свой заработок, который давно потрачен на те же зарплаты, аренды и другие платежи.

Как говорит Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа», многие туристы хотят получить свои деньги за несостоявшийся отпуск. «Туроператоры не могут сейчас отдавать деньги, они замораживаются на депозитах на будущие поездки. Причем по новому курсу доллара», — сетует он.

Эксперты уверены, что эта эпоха туризма, завершающаяся серией жестких эпизодов, оголивших многие проблемы отрасли, непременно откроет путь к новой реальности бизнеса. Вот только места в этом дивном мире хватит не всем.

Светлое будущее

Сейчас, когда продажи туров встали и нет четкого понимания того, что будет завтра, ни в коем случае нельзя опускать руки. Напротив, по словам экспертов, в этот период вынужденной остановки, нужно делать смелые шаги. Компании, способные на это, не просто достойно выйдут из нынешнего кризисного положения, но и в кратчайшие сроки превысят прежние объемы. Хорошие темпы восстановления продаж обеспечат как отложенный спрос, так и отсутствие многих конкурентов. Впрочем, игроки рынка не ожидают громких банкротств, напоминая, что сейчас низкий сезон.

Сиди дома, не гуляй Туристы в Италии во время вспышки коронавируса Фото: TASS/AP/Luca Bruno

К тому же, если и будут банкротства, то, скорее, средних компаний. Уход с рынка крупных игроков наблюдатели полностью не исключают, но все же склоняются к более явному сценарию — консолидации.

«Есть здесь и свои минусы. Если банкротства будут массовые, это может привести к монополизации рынка, а это отсутствие конкуренции и, как следствие непривлекательный ценник», — говорит эксперт туррынка.

Адаптация к России

Как же отрасль будет выходить из кризиса? В том числе за счет новых точек роста. Уже сейчас многие туроператоры, как массовые, так и нишевые, обратили взор на Россию. Так, в компании ANEX Tour в ближайшее время появятся туры в Карелию, Северную Осетию, Казань и на Байкал. На данный момент у туроператора доступны к бронированию экскурсионные туры в Калининград и на Алтай на летний сезон.

«Мы сейчас будем активно расширять предложения по экскурсионным турам по России», — рассказали в пресс-службе «Русского Экспресса».

Активно осваивают российские регионы и туроператоры TUI Россия, TEZ Tour, «Библио Глобус» и др. Однако, как отмечает Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», пока ситуация не столь уж завидная: «мы терпим убытки в виду невозможности продажи туров в Санкт-Петербург, туров в Москву. Будем надеяться, что коронавирус не заразит пляжные российские курорты».

Эксперты советуют использовать период затишья для повышения квалификации. «Турист хочет видеть перед собой эксперта и турагент должен стать таким опытным тревел-консультантом. Экспертность — главная ценность турагента», — уверен участник рынка.

Время истекло

Говоря об изменениях рынка, эксперты также полагают, что обновленная туристическая отрасль привлечет более пристальное внимание государства, ведь сейчас становится ясно, что в профильном законе остается много недоработок.