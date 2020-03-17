Эксперт оценил риски банкротства авиакомпаний в России из-за коронавируса

Авиаэксперт Роман Гусаров заявил «Известиям», что в истории авиации не было такого кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. Без мер господдержки ряд компаний действительно обанкротится, считает эксперт.

Ранее 17 марта первый замминистра транспорта РФ, глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.

«За два месяца неведения операционной деятельности вырастет такой большой долг, что если в дальнейшем компания выходит на нормальную операционную деятельность, за счет того, что у нее низкая норма прибыли, она не сможет обслужить и погасить эти долги и убытки. Авиационная отрасль, с одной стороны, низкомаржинальный бизнес. Норма прибыли очень низкая, зато обороты денег огромные. Если ты чуть-чуть не летаешь и не получаешь выручки, у тебя возникает кассовый разрыв. Ты уже не можешь возобновить свою операционную деятельность», — сказал Гусаров.

Ситуацию осложняет неопределенность с тем, когда закончится эпидемия коронавируса. Даже если распространение коронавируса удастся оперативно побороть и к июню возобновить все авиарейсы, все равно летний сезон будет провален по сравнению с прошлым годом, отметил эксперт. Будет продано меньше турпутевок, многие все равно откажутся лететь отдыхать из-за страха заразиться коронавирусом.

Кроме того, приостановки полетов произошли под конец «низкого» сезона для авиационной отрасли. Если бы вспышка коронавируса произошла в сентябре, ситуация для авиакомпаний была бы лучше, полагает Роман Гусаров.

Также особенность этого кризиса в том, что наиболее уязвимыми окажутся крупные авиакомпании, потому что у них дороже обслуживание инфраструктуры.

«У большой авиакомпании будет простаивать, к примеру, не 15 самолетов, а 150. И все эти самолеты новые. И за каждый самолет нужно ежемесячно платить лизинг. Плюс содержать огромное количество экипажей, сотрудников, ремонтные базы», — добавил специалист.

«Самые большие потери будут у «Аэрофлота», потому что львиная доля европейских направлений была у «Аэрофлота». Подавляющее большинство пассажиров в Китай были клиентами «Аэрофлота». Группа «Аэрофлот» составляет половину российской гражданской авиации и по парку, и по объемам перевозок», — сказал эксперт.

По его словам, государство однозначно поддержит «Аэрофлот» как компанию со статусом национального перевозчика с госучастием. Компания S7 может рассчитывать на займы в банках, потому что у компании минимальная кредиторская задолженность и у нее очень хорошая кредитная история.

А вот Utair рискует не получить помощь от банков без вмешательства административного ресурса. У компании гигантский кредитный портфель и не лучшая долговая дисциплина, заключил Роман Гусаров.

Накануне, 16 марта, вице-премьер Андрей Белоусов заверил, что правительство окажет поддержку отраслям экономики, оказавшимся в зоне риска из-за коронавируса. Речь идет в первую очередь об авиаперевозках, туризме и строительстве. В частности, рассматривается прямое субсидирование и недопущение свертывания открытых кредитных линий банков.

В ближайшее время будет сформирован перечень системообразующих предприятий, которые смогут получать господдержку в приоритетном порядке. Также 16 марта было принято решение ввести отсрочку налогов для туризма и авиаперевозок.