Вирусный аффект: COVID-2019 обойдется аэропортам в 60 млрд рублей

Ограничения международного авиасообщения, связанные с пандемией коронавируса, привели к резкому падению пассажиропотока в столичных аэропортах . Домодедово уже потерял 13% трафика, Внуково – пока около 5%, а подмосковный Жуковский – 90%, сообщили «Известиям» их представители. К маю количество авиапассажиров в целом может снизиться на 60%. В ассоциации «Аэропорт» оценивают совокупные потери воздушных гаваней в сумму до 60 млрд рублей. Большая часть придется на московский авиаузел, где персонал уже перевели в режим неполной рабочей недели.

Деньги улетели, пассажиры остались

Финансовые потери российских аэропортов от закрытия международного авиасообщения на фоне пандемии коронавируса составят 50-60 млрд рублей до конца года, если ситуация не изменится, сообщил «Известиям» глава ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачёв.

Цифры подтверждают и в инвесткомпании InfraONE. Оценка реалистичная, это будут в основном прямые убытки из-за снижения трафика, сказала «Известиям» руководитель InfraONE Research Александра Галактионова.

Э1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По её мнению, пострадает как авиационный сегмент выручки, так и доходы от коммерции (сдача в аренду помещений. – «Известия»). Особенно может обостриться ситуация в период с мая по октябрь, поскольку в эти месяцы доля пассажиров, летающих международными рейсами, традиционно увеличивается на 34-36% от общего объема авиатрафика, добавила она.

По словам Виктора Горбачёва, большая часть ущерба придётся на московский авиаузел (МАУ) – Домодедово, Шереметьево и Внуково, которые в совокупности обслуживают до 70% зарубежных рейсов.

-- В зоне риска окажутся аэропорты Красноярска, Новосибирска, Иркутска, отчасти Екатеринбурга. В ДФО – Владивостока и Хабаровска, -- отметил он.

Пандемия вируса COVID-2019 заставила российские власти ввести запрет на въезд иностранцев в страну с 18 марта по 1 мая. В прошлом месяце РФ объявила о практически полном прекращении авиасообщения с Китаем, Южной Кореей и Ираном (сохраняются отдельные рейсы «Аэрофлота»). Позже полёты ограничили и в другие страны: с 13 марта -- в Италию, Германию, Испанию и Францию, а с 16-го -- во все государства ЕС, Норвегию и Швейцарию (рейсы сохранены только в столицы). 18 марта в стоп-лист попали США, Великобритания и ОАЭ. В свою очередь, въезд для иностранных граждан из-за распространения инфекции запретили или ограничили более 40 стран, включая ближайшие Казахстан, Узбекистан, Украину, Польшу.

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Снижение количества пассажиров на международных рейсах уже ощутили аэропорты МАУ. В Домодедово пассажиропоток на международных линиях в первой половине марта снизился на 13% к аналогичному периоду 2019-го, а Внуково в период 1-18 марта недосчитался 42 тыс. человек, или 4,6% трафика, сообщили «Известиям» представители воздушных гаваней.

– Падение объемов пассажирских перевозок наблюдается практически на всех международных направлениях маршрутной сети Внуково в связи с ограничениями по COVID-2019, – сообщили в пресс-службе аэропорта.

В Шереметьево на запрос не ответили, в петербургском аэропорту Пулково оперативно не смогли предоставить данные о пассажиропотоке. В пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» (управляющая компания Пулково) только сказали, что с 18 февраля по 18 марта аэропорт обслужил более 1,5 тыс. международных рейсов на прилёт, которыми прибыли свыше 163 тыс. пассажиров.

К маю снижение пассажиропотока будет еще более драматичным, сказал источник «Известий» в одном из аэропортов МАУ. По его словам, в марте падение трафика может достигнуть 30%, а в апреле – 60%.

Э4 Фото: ТАСС/Станислав Красильников

– Нужно учитывать потери транзитных пассажиров и возможное введение ограничения на внутренних рейсах. Кроме того, вероятнее всего, люди останутся дома также на майские праздники, – сказал собеседник "Известий".

Подмосковный аэропорт Жуковский, лишившийся всех международных рейсов (включая Рим, Прагу, Минск, Алма-Ату, Нур-Султан), уже временно потерял 90% пассажиров , сообщили «Известиям» в пресс-службе аэропорта. Но там рассчитывают резко нарастить поток путешественников с введением летнего расписания в конце марта.

В холдингах «Новапорт» и «Аэропорты регионов», управляющих региональными воздушными гаванями, на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

В «Базэл Аэро» (аэропорты Сочи, Краснодара, Анапы) сообщили, что динамика вылетов из Сочи и Краснодара с начала года остаётся положительной, но из-за значительного сокращения рейсов ситуация может измениться. Так, по данным на 20 марта, в Сочи авиакомпании отменили 42% от общего количества запланированных международных рейсов на апрель, в Краснодаре – 51%. В Анапе отмен пока нет.

В режиме жёсткой экономии

Из-за за падения трафика и выручки аэропорты начали прилагать усилия по снижению издержек. В Домодедово и Шереметьево уже приняты серьёзные меры экономии, в том числе связанные с сокращением зарплат сотрудникам, сказал «Известиям» источник в авиаотрасли. По его словам, пока речь идет только об инженерно-техническом и обслуживающем персонале (не аэродромном): он переведен в режим четырехдневки.

Э5 Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В Домодедово подтвердили, что на фоне пандемии коронавируса и резкого сокращения полётной программы вынуждены были внедрить комплекс мер по оптимизации затрат. Среди них переход к неполной занятости и формирование сменных графиков.

Так же поступили во Внуково: часть сотрудников переведена на дистанционную работу, другие -- взяли плановые оплачиваемые отпуска, сообщил «Известиям» представитель аэропорта. Правда, свои действия там мотивируют сложной эпидемиологической обстановкой.

В Жуковском планируют снизить общие расходы на 35-40%. Уже сокращены хозяйственные и транспортные затраты, часть сотрудников переведена на «удалёнку» или в режим простоя с сохранением 2/3 оплаты труда , сообщил «Известиям» первый замгендиректора «Рампорт Аэро» (управляющая компания Жуковского) Евгений Солодилин.

Шереметьево с 20 марта из-за снижения пассажиропотока закрыл терминалы E и C, а Пулково -- северную посадочную галерею, обслуживающую часть международных рейсов.

Э3 Международный терминал С аэропорта Шереметьево, закрытый из-за пандемии коронавируса, спровоцировавшей резкое снижение пассажиропотока Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Аэропортам неизбежно придётся снижать постоянные издержки, не привязанные к числу рейсов, главная из которых - фонд оплаты труда сотрудников – он достигает в общей структуре расходов 40-50%, сказал «Известиям» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Эксперт добавил, что именно международные рейсы максимально выгодны для воздушных гаваней – за счет них во многом и достигается рентабельность работы. Поэтому в сложившейся кризисной ситуации аэропорты с высокой долей международных маршрутов, по его мнению, должны «гарантированно показать убытки».

В Минтрансе сообщили «Известиям», что меры поддержи российских аэропортов в настоящее время прорабатываются, но подробностей не раскрыли. В Росавиации на запрос на момент публикации не ответили.