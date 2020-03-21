Врач назвал признак заражения тяжелой формой COVID-19

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки. Причем последний симптом самый опасный, рассказал 20 марта главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, очень тревожный признак — снижение напряжения кислорода в артериальной крови. Именно из-за этого и возникает одышка.

«Это происходит потому, что очень большой объем легочной ткани включается в вирусное поражение и она перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь», — цитирует Проценко RT.

Также врач сообщил, что в целом клиническая картина у заболевших коронавирусом схожа, но у некоторых высокая температура может падать сама или после приема парацетамола.

Проценко указал, что молодые люди чаще переносят заболевание в легкой форме и быстро поправляются.

При этом специалист отметил эффективность принятых в Москве мер по борьбе с распространением COVID-19.

«У нас очень хорошее эпидрасследование. Наверное, московский штаб из скромности многое не рассказывает. Но я, будучи вовлеченным, понимаю, как это работает», — подчеркнул он, добавив, что проверяются все контакты связи зараженных.

20 марта стало известно о выявлении еще 54 случаев заболевания COVID-19 в России. Таким образом, общее число зараженных составило 253 человека, один скончался.

По данным ВОЗ, всего в мире заболели более 210 тыс. человек, умерли порядка 9 тыс.

Ранее ученые назвали пищеварительные симптомы коронавируса.