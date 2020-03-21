Прямой эфир
Сюжет:

Врач назвал признак заражения тяжелой формой COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки. Причем последний симптом самый опасный, рассказал 20 марта главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Коронный номер: второй медцентр для заболевших COVID-2019 построят к 4 апреля
На возведение больницы в рекордные сроки понадобится около 50 млрд рублей

По его словам, очень тревожный признак — снижение напряжения кислорода в артериальной крови. Именно из-за этого и возникает одышка.

«Это происходит потому, что очень большой объем легочной ткани включается в вирусное поражение и она перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь», — цитирует Проценко RT.

Также врач сообщил, что в целом клиническая картина у заболевших коронавирусом схожа, но у некоторых высокая температура может падать сама или после приема парацетамола.

Проценко указал, что молодые люди чаще переносят заболевание в легкой форме и быстро поправляются.

При этом специалист отметил эффективность принятых в Москве мер по борьбе с распространением COVID-19.

«У нас очень хорошее эпидрасследование. Наверное, московский штаб из скромности многое не рассказывает. Но я, будучи вовлеченным, понимаю, как это работает», — подчеркнул он, добавив, что проверяются все контакты связи зараженных.

20 марта стало известно о выявлении еще 54 случаев заболевания COVID-19 в России. Таким образом, общее число зараженных составило 253 человека, один скончался.

По данным ВОЗ, всего в мире заболели более 210 тыс. человек, умерли порядка 9 тыс.

Ранее ученые назвали пищеварительные симптомы коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России разработали шесть вакцин от коронавируса
Определен один из главных очагов коронавируса в Европе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020