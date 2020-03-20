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В России разработали шесть вакцин от коронавируса

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Российские ученые разработали шесть вакцин от коронавирусной инфекции, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием в пятницу, 20 марта.

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По его словам, в настоящее время специалисты проводят испытания препаратов. Он подчеркнул, что они были созданы за два месяца — ученые использовали уже имеющиеся разработки и новейшие биотехнологии. Работа велась круглосуточно.

«И в ближайшее время мы надеемся, что уже будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок и их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии», — цитирует Мишустина «Интерфакс».

Ранее в пятницу сообщалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса и приступил к испытаниям на лабораторных животных. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в IV квартале 2020 года.

Ранее «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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