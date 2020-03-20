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Врачи рассказали о полезных привычках при самоизоляции

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Фото: Depositphotos
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Подмосковные врачи рассказали о том, как провести время с пользой во время самоизоляции. Рекомендации опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Московской области в пятницу, 20 марта.

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Прежде всего необходимо включить в распорядок дня физические упражнения — они позволят держать организм в тонусе, а также улучшат кровообращение. Также во время самоизоляции нужно следить за своим питанием.

«Если раньше на приготовление еды у вас не хватало времени, то теперь появилась возможность рационально подойти к режиму питания. Например, заменить жареную пищу на вареную или приготовленную на пару», — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава МО Юрий Шалягин.

При этом он подчеркнул, что необходимо исключить употребление алкоголя из-за его негативного влияния на иммунитет. Также, по мнению специалиста, самоизоляция является возможностью бросить курить, так как любители табака в большей степени подвержены заболеваниям легких и тяжелее их переносят.

«Не подвергайте дополнительному риску ваших близких, поскольку пассивное курение также несет вред здоровью», — добавил Шалягин.

Также он отметил, что важными мерами профилактики коронавируса являются регулярные проветривания помещения и влажная уборка.

«Такие советы позволят провести период самоизоляции с максимальной пользой для здоровья», — заключили в Минздраве МО.

Накануне главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.

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