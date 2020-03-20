В Якутии диагноз «коронавирус» подтвердился у шести человек

В Республике Саха (Якутия) у шести человек подтвердили коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с этой инфекцией в пятницу, 20 марта.

«Подтверждены Роспотребнадзором РФ анализы шести человек с предварительным диагнозом», — отмечается в сообщении.

При этом в Telegram-канале «Якутия. Коронавирус. Оперштаб» уточняется, что в республике коронавирусом заразились семь человек. Такое же число заболевших называет в своем Telegram-канале и вице-премьер республики Ольга Балакина.

Пациенты лечатся в инфекционном стационаре Якутска. У них взяты пробы при отработке контактов первого заболевшего.

18 марта Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) сообщила о подозрении на коронавирус у ее гендиректора Андрея Коробова. Его анализы отправили в Новосибирск для подтверждения.

На следующий день оперштаб при правительстве региона сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева, что первичные анализы показали наличие вируса SARS-CоV-2 у пяти человек, которые контактировали с Коробовым.

Николаев добавил, что четверо — это менеджеры ЯТЭК, которые приехали из Москвы, и один — местный работник. «Все уже изолированы. Результаты анализов гендиректора ЯТЭК Коробова пока неизвестны», — отмечалось в сообщении.

Таким образом, в России теперь 205 или 206 заразившихся этой инфекцией. Накануне оперативный штаб сообщал о 199 инфицированных в России. Большинство из них в Москве — 98 пациентов.