Обеденный прорыв: главный диетолог предупредил об опасностях изоляции

Россияне, решившие самоизолироваться или отправленные руководством на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, рискуют набрать лишний вес. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Чтобы сохранить форму, он рекомендует трудящимся из дома сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал. Совет особенно актуален на фоне того, что в изоляции человек склонен переедать от скуки, говорят эксперты.

Основная опасность для фигуры во время работы из дома — снижение физической активности, пояснил Виктор Тутельян. Ведь при необходимости ежедневно присутствовать в офисе среднестатистический человек хотя бы немного ходит пешком — до остановки общественного транспорта или станции метро, на обед и обратно. Оценить даже среднюю вероятную прибавку в весе из-за домашнего режима проблематично — всё зависит от индивидуальных особенностей организма, сказал главный внештатный диетолог Минздрава.

По его словам, для среднестатистического мужчины, занятого умственным трудом и ведущего малоподвижный образ жизни, нормальная калорийность суточного рациона составляет около 2800 ккал, для женщины с тем же укладом — 2000 ккал.

— При отсутствии физической нагрузки в среднем стоит употреблять на 200–300 ккал меньше. Лучше отказаться от жирной, сладкой, высококалорийной пищи, — сказал «Известиям» Виктор Тутельян.

200–300 ккал — это, например, бутерброд с колбасой или двойная порция салата с майонезом.

Кроме того, главный диетолог посоветовал делать дома физические упражнения и, если есть такая возможность, выходить на пешие прогулки.

Сидение в одном помещении чревато не только снижением активности, но и перееданием — в силу близости холодильника или от скуки, полагает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Также в изоляции из-за отсутствия необходимости ходить на работу может расти потребление алкоголя, что опасно не только прибавкой в весе, но и другими проблемами со здоровьем, предупредил он.

— Судя по тележкам в супермаркетах, многие граждане садятся на очень рискованную углеводную диету. Активное потребление картофеля, круп, макарон, масла, мучного, мясных и рыбных консервов совершенно не способствует сохранению фигуры и здоровья, — предостерег эксперт.

Чтобы есть меньше, он рекомендует использовать тарелки меньшего размера, например десертные. Тогда стандартная порция будет восприниматься мозгом как большая, а меньшая — как обычная, и насыщение наступит быстрее.

Впрочем, садиться на жесткую диету во время изоляции тоже не стоит, считает врач-диетолог, руководитель клиники коррекции веса Алексей Ковальков. Он рекомендует включить в рацион немного сала или сливочного масла (порядка 9 г в сутки), а также перловую кашу. Это будет способствовать укреплению альвеол легких, для которых представляет опасность коронавирус.

— Конечно, слишком много есть не стоит, но особенно переживать, что поправитесь, и считать калории — тоже. Человек может запасти максимум 150 г жировой ткани в сутки. Даже если наестся, как волк из мультфильма «Жил-был пес». Главное — не паниковать, тогда будет вырабатываться гормон кортизол, который способствует большему накоплению жира, — высказался Алексей Ковальков.

По последним данным официальной статистики по итогам обследования населения 2018 года, больше чем у половины россиян есть избыточный вес. 40,1% находятся в стадии предожирения, у 21,6% ожирение I–III степеней. Нормальная масса тела у 36,3% граждан, у 1,4% вес ниже нормы.