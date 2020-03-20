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Врачи назвали действенный метод защиты от COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Для снижения риска заражения новым типом коронавируса необходимо поддерживать иммунитет правильным питанием, а также делать прививки от гриппа, считают врачи.

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Так, по словам, заслуженного медика России, доктора медицинских наук Александра Карабиненко, вакцинация от гриппа не только способствует защите непосредственно от этого заболевания, но будет полезна для снижения риска заразиться коронавирусом. Это обусловлено тем, что улучшится естественная иммунная защита человека.

«Надо делать прививки, особенно тем, кто часто болеет простудно-воспалительными заболеваниями в течение жизни», — цитирует его 20 марта «РИА Новости».

Кроме того, для поддержания иммунитета важно принимать лактобактерии и ферменты. Еще одной преградой для вирусов станет оксолиновая мазь, которой следует смазывать нос. Если ее нет, можно использовать оливковое масло, советует терапевт Людмила Лапа.

Эксперты подчеркнули, что паниковать из-за коронавируса не стоит, но людям со слабой иммунной системой, находящимся в группе риска, лучше самоизолироваться.

Ранее, в пятницу, сообщалось, что признаками коронавируса могут быть не только респираторные симптомы, но и нарушения пищеварения. Ученые рассказали, как именно проявляется заболевание.

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