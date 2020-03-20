На приеме у хлора: спрос на дезинфекцию вырос на 100%

Новый коронавирус пока не распространился в России так широко, как во многих странах за рубежом. Но спрос на дезинфекцию офисов и квартир уже вырос в два раза, сообщили «Известиям» в профильных компаниях. Эту услугу в качестве дополнительной опции стали предлагать и клининговые фирмы. При этом они часто обходятся протиранием поверхностей обычной хлоркой, в то время как для полноценной дезинфекции должны применяться спецпрепараты, а работать с ними должны люди с медицинским образованием.

ЧАС-пик

Клининговые компании и сервисы по дезинфекции отмечают небывалый рост спроса на свои услуги. Так, в московской санитарно-эпидемиологической службе «Чистый город», а также в Городском центре дезинфекции «Известиям» рассказали, что на фоне сообщений о распространении нового коронавируса число заказов на обработку офисов, предприятий и квартир за последнюю неделю выросло на 100%.

— Мы специализируемся на обычной уборке помещений, но сейчас люди вместе со стандартным клинингом просят дополнительно провести дезинфекцию, — сообщили в компании Swiss Clean.

Сезон уборок традиционно начинается весной и его пик приходится на время перед Пасхой, поделились в компании «Настенька». В этом году на рост спроса помимо коронавируса повлиял и уход части сотрудников на удаленную работу. Некоторые работодатели решили воспользоваться возможностью принять меры по очистке офисов. В «мирное» время дезинфекцию проводят ночью, поскольку сам процесс и проветривание после него занимают около трех часов.

хлор Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Особенно пристальное внимание люди уделяют очистке систем вентиляции в квартирах и офисах, где, как правило, образуется много жировых отложений. Вообще это рекомендуется делать один раз в два года, но, разумеется, до появления коронавируса это мало кого беспокоило, — подчеркнули в «Чистом городе».

Стоимость дезинфекции однокомнатной квартиры в Москве составляет от трех до семи тысяч рублей. Компании, специализирующиеся на этом, предлагают распыление таких препаратов, как «сепотосан». Его активный компонент — комплекс двух четвертичных аммониевых соединений (ЧАС). Как рассказали в Едином городском центре дезинфекции, распыление может быть двух видов: «холодный туман» (раствор расщепляется на капли до 50 микрон) и «горячий» (расщепление до 200 микрон). Последний вариант гарантирует практически стопроцентную защиту, но и обходится несколько дороже.

Не наш метод

Чаще всего под дезинфекцией клининговые компании подразумевают уборку с использованием обычных хлоросодержащих средств. Правда, стоимость такой услуги заметно выше стандартной дезинфекции и, по данным опрошенных «Известиями» компаний, в случае с однокомнатной квартирой может достигать 10 тыс. рублей.

— Лучше заказывать обработку концентрированными дезинфицирующими средствами, содержащими, в частности, гуанидин или ЧАС, — утверждают на горячей линии Роспотребнадзора. — Они считаются противовирусными и действуют в том числе на коронавирус. При уборке концентрация средства должна составлять два-три миллилитра на литр воды.

хлор Фото: Depositphotos

По словам специалиста, в обычном хозяйственном такое средство купить невозможно — оно есть в аптеках и специализированных магазинах. А вот к хлорке, которую предлагают многие фирмы в качестве дополнения к стандартному клинингу, есть вопросы.

— В некоторых хлоросодержащих препаратах, например в «Белизне», неподходящая концентрация, чтобы убить вирус. А еще они могут испортить ковры и стены, поскольку обладают обесцвечивающим эффектом. К тому же имеют неприятный запах. Этими средствами квартиру лучше не дезинфицировать, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Санацию вызывали?

Некоторым россиянам услуги по дезинфекции от коронавируса обошлись особенно дорого. На фоне обострения ситуации с распространением инфекции в России активизировались мошенники, которые ходят по квартирам, убеждая доверчивых граждан, что COVID-19 разносят тараканы, и предлагают услуги по дезинфекции. Но избавляют они жилища не от вируса, а от ценных вещей. 19 марта заявления на эту тему сделали сразу несколько регионов.

Так, глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к жителям республики с просьбой не вестись на уловки мошенников, предлагающим платную дезинфекцию жилья от коронавируса якобы по поручению властей. С таким же обращением выступили власти Северной столицы.

хлор Фото: Depositphotos

— Если к вам домой пришли неизвестные, представляющиеся врачами, дезинфекторами или некими специальными службами, то не открывайте им дверь и обратитесь в службу 112, — сказано в сообщении городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Но и при заказе услуг стоит быть бдительными и обращать внимание на наличие лицензии у компании, в которую вы обратились.

— В соответствии с законодательством для осуществления дезинфекционной деятельности юридические лица должны получить лицензию на медицинскую деятельность соответствующей специализации. А также иметь в своем штате специалистов с необходимым медицинским образованием. Ведь речь идет о работе с особыми препаратами, что повышает ответственность таких фирм, — пояснил управляющий партнер юридической группы Novator Вячеслав Косаков.

Не лишним будет и ознакомиться с отзывами и рекомендациями о компании, добавил управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.