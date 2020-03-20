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Врач предрек появление новых опасных пандемий

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Фото: REUTERS/NIAID
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Пандемия коронавируса — своеобразная тренировка перед появлением более опасных для человека вирусов, считает военный врач, подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов.

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Эксперт указал, что COVID-19 относительно безопасен по сравнению, например, с чумой, которая в Средние века уничтожила до 60% населения Европы. В то же время в природе по-прежнему сохраняются опасные вирусы.

«До сих пор в природе существуют возбудители с точно такими же «убойными» характеристиками. И если они придут, то мы ничего толкового с ними сотворить не сможем», — цитирует его 20 марта «РИА Новости».

С настоящим вызовом человечество столкнулось, по мнению врача, после возвращения эпидемии свиного гриппа (H1N1), к которой люди особо серьезно не отнеслись.

Однако специалисты предупреждают уже давно, что мир столкнется с более страшными эпидемиями. Ведь человечество захватывает новые ареалы, в которых обитают животные, а в этих животных обитают вирусы и бактерии, способные переходить в людскую популяцию.

Водовозов указал, что у коронавируса летальность не ниже, чем у гриппа, но в процентном соотношении большинство зараженных СOVID-19 всё же выздоравливают.

19 марта российский врач Александр Мясников призвал не паниковать из-за коронавируса и рассказал, когда закончится пандемия.

К 20 марта в мире заразились COVID-19 более 210 тыс. человек, скончались порядка 10 тыс.

В Италии сообщили, что из-за большого числа умерших трупы начали вывозить военные.

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