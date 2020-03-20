Число жертв коронавируса в США достигло 200

В США число умерших от коронавирусной инфекции достигло отметки в 200 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты данных федеральной и местной статистики.

По состоянию на 20:00 19 марта (03:00 мск пятницы 20 марта) вирус был выявлен у 13 680 жителей США. 211 умерли от осложнений респираторного заболевания COVID-19. Из больниц были выписаны 108 выздоровевших пациентов.

Согласно данным университета, больше всего жертв было выявлено в штате Вашингтон: отмечается, что там от него скончались 74 человека. В Нью-Йорке было зарегистрировано 34 случая с летальным исходом.

18 марта в США приостановили выдачу виз в большинстве стран из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 3:30 мск 20 марта, в 179 странах мира заболели 244 979 человек, вылечились 87 408 пациентов, а скончались 10 035. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.