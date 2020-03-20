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Трамп в образе Дяди Сэма призвал американцев мыть руки

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Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп, изображенный в костюме Дяди Сэма, призвал американских граждан мыть руки во избежание инфицирования коронавирусом. Постер с главой государства был опубликован в четверг, 19 марта, на официальной странице Белого дома в Instagram.

Дональд Трамп в образе Дядюшки Сэма

Изображение выполнено по аналогии с агитационным плакатом времен Первой и Второй мировых войн, на котором Дядя Сэм, персонифицированный образ Соединенных Штатов Америки, призывал американцев пойти на военную службу.

Лицо Дяди Сэма сменило лицо Трампа, а надпись была изменена на призыв к уменьшению распространения коронавирусной инфекции нового типа, уточняет «Газета.ру».

18 марта в ходе брифинга Трамп назвал себя президентом «военного времени» из-за борьбы с пандемией.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 01:00 мск 20 марта, в мире зарегистрировано 244 725 зараженных, вылечились 87 407 пациентов, умерли 10 024 человек.

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