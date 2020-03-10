Белый дом подтвердил отказ Трампа посетить парад Победы в Москве

В Белом доме официально подтвердили отказ президента США Дональда Трампа посетить Россию для участия в торжествах по случаю 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле по дипломатическим каналам получили сообщения об отсутствии возможности у американского лидера приехать в Россию. В Вашингтоне отметили, что страна будет представлена на высоком уровне, и направили Москве список из высокопоставленных лиц, которые рассматриваются в качестве участников американской делегации.

Ранее в этот же день в опубликованной очередной части интервью ТАСС с президентом России Владимиром Путиным глава государства заявил, что визиты мировых лидеров в Москву на парад Победы не важны для нашей страны, поскольку День Победы является отечественным праздником.

Путин добавил, что в Москве ждут лидеров разных государств и будут рады их видеть. Он отметил, что для них стало бы ошибкой не приехать.

В ноябре 2019 года Трамп заявил, что хотел бы присутствовать в Москве 9 мая 2020 года на параде ко Дню Победы, и подтвердил, что получил соответствующее приглашение от российской стороны. Однако он напомнил, что торжества в России приходятся на разгар избирательной гонки в США.

Приглашение Кремля посетить Россию 9 мая уже приняли президенты: Франции — Эммануэль Макрон, Сербии — Александр Вучич, Чехии — Милош Земан, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, великий герцог Люксембурга Анри и другие.