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Макрон приедет в Россию на празднование Дня Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву 9 мая 2020 года на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщила посол Франции в РФ Сильви Берманн в понедельник, 16 декабря.

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«Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве», — заявила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

На уточняющий вопрос журналистов, решено ли это, посол ответила положительно.

Ранее, 15 декабря, президент Армении Армен Саркисян заявил о намерении приехать на празднование, если его пригласят. Он подчеркнул, что победа в ВОВ важна и для армянской диаспоры, живущей вне Армении, ведь та, по словам Саркисяна, тоже внесла свой вклад в победу над гитлеровской Германией.

Кремль направил приглашения ряду мировых лидеров. Так, о желании приехать на торжества в 2020 году сообщили президент США Дональд Трамп, президент Чехии Милош Земан, президент Сербии Александр Вучич и др.

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