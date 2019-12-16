Макрон приедет в Россию на празднование Дня Победы

Глава Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву 9 мая 2020 года на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщила посол Франции в РФ Сильви Берманн в понедельник, 16 декабря.

«Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве», — заявила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

На уточняющий вопрос журналистов, решено ли это, посол ответила положительно.

Ранее, 15 декабря, президент Армении Армен Саркисян заявил о намерении приехать на празднование, если его пригласят. Он подчеркнул, что победа в ВОВ важна и для армянской диаспоры, живущей вне Армении, ведь та, по словам Саркисяна, тоже внесла свой вклад в победу над гитлеровской Германией.

Кремль направил приглашения ряду мировых лидеров. Так, о желании приехать на торжества в 2020 году сообщили президент США Дональд Трамп, президент Чехии Милош Земан, президент Сербии Александр Вучич и др.