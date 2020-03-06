Прямой эфир
Сюжет:

Генсек ООН запланировал посетить Москву 9 мая

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в пятницу, 6 марта, что рассчитывает посетить Москву 9 мая для празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

Дают знак: участникам парада к 75-летию Победы вручат памятные медали
Награду Минобороны получат все, кто 9 мая пройдет в торжественном строю по городам России

«На данный момент все планы остаются в силе», — сказал он в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, отвечая на вопрос о возможности отмены визита из-за вируса.

Генсек считает, что начала пандемии всё еще можно избежать, если страны будут работать вместе и в координации со Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее, 10 февраля, представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что Гутерриш подтвердил свой майский визит в Москву.

Небензя также допустил встречу генсека ООН с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, поскольку это входит в традиционный формат его российских поездок.

Кремль направил приглашения на участие в Дне Победы ряду мировых лидеров. Их приняли президенты: Франции — Эммануэль Макрон, Сербии — Александр Вучич, Чехии — Милош Земан, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, великий герцог Люксембурга Анри и многие другие.

О желании приехать на парад Победы заявлял президент США Дональд Трамп, но свое присутствие он так и не подтвердил.

На Красной площади в российской столице 9 мая пройдет военный парад в честь Дня Победы. На мероприятии покажут более 20 видов техники, которую раньше не привлекали для традиционного военного смотра. Парады в этот день пройдут в 29 городах России.

В начале декабря 2019 года эпидемия пневмонии COVID-19, вызванная новым видом коронавируса SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань. Позже инфекция распространилась на многие страны. По данным ВОЗ на 6 марта, в мире подтверждено 95 270 случаев заражения, из них 80 565 — в КНР. Только в Китае жертвами заболевания стали 3015 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генсек ООН приедет в Москву 9 мая
Путин заявил об ожидании в День Победы в Москве иностранных делегаций

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020