Генсек ООН запланировал посетить Москву 9 мая

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в пятницу, 6 марта, что рассчитывает посетить Москву 9 мая для празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

«На данный момент все планы остаются в силе», — сказал он в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, отвечая на вопрос о возможности отмены визита из-за вируса.

Генсек считает, что начала пандемии всё еще можно избежать, если страны будут работать вместе и в координации со Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее, 10 февраля, представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что Гутерриш подтвердил свой майский визит в Москву.

Небензя также допустил встречу генсека ООН с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, поскольку это входит в традиционный формат его российских поездок.

Кремль направил приглашения на участие в Дне Победы ряду мировых лидеров. Их приняли президенты: Франции — Эммануэль Макрон, Сербии — Александр Вучич, Чехии — Милош Земан, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, великий герцог Люксембурга Анри и многие другие.

О желании приехать на парад Победы заявлял президент США Дональд Трамп, но свое присутствие он так и не подтвердил.

На Красной площади в российской столице 9 мая пройдет военный парад в честь Дня Победы. На мероприятии покажут более 20 видов техники, которую раньше не привлекали для традиционного военного смотра. Парады в этот день пройдут в 29 городах России.

В начале декабря 2019 года эпидемия пневмонии COVID-19, вызванная новым видом коронавируса SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань. Позже инфекция распространилась на многие страны. По данным ВОЗ на 6 марта, в мире подтверждено 95 270 случаев заражения, из них 80 565 — в КНР. Только в Китае жертвами заболевания стали 3015 человек.