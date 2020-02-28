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Великий герцог Люксембурга приедет на парад Победы в Москву

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Фото: Global Look Press/PPE/face to face
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Великий герцог Люксембурга Анри посетит в Москве праздничный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сказал министр иностранных дел страны Жан Ассельборн перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в пятницу, 28 февраля.

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«Я могу вас заверить, что Великий герцог Анри приедет на празднование 9 мая в Москву», — приводит его слова «РИА Новости».

Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия рассчитывает на приезд Великого герцога на торжества.

О том, что Анри получил приглашение принять участие в Параде Победы, накануне сообщил посол Люксембурга в России Жан-Клод Кнебелер.

В 2020 году отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны. Президент РФ Владимир Путин направил приглашения на празднование Дня Победы ряду мировых лидеров. Их приняли президенты Белоруссии, Франции, Сербии, Чехии, Киргизии, Кипра, Казахстана, Вьетнама и премьер-министр Японии.

В военном параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве покажут более 20 видов техники, которую раньше не привлекали для традиционного военного смотра. Парады пройдут 9 мая в 29 городах России.

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