Прямой эфир

Вучич согласился приехать в Москву на 9 Мая

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Сербии Александр Вучич принял приглашение посетить торжественные мероприятия 9 Мая в Москве. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой.

Рады победе: Александр Вучич подтвердил визит в Москву 9 мая
Президент Сербии в числе десятков других мировых лидеров собирается отметить 75-летие разгрома фашизма

Также глава государства пригласил сербских военных принять участие в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, сообщает в среду, 4 декабря, ТАСС.

«Мы также будем рады видеть сербских военных в числе участников парада на Красной площади», — сказал Путин.

Встреча президентов России и Сербии состоялась в Сочи 4 декабря. Путин и Вучич обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику.

23 ноября Вучич назвал Путина искренним другом Сербии. Она является единственной страной, которая не вводила антироссийские санкции и никогда не голосовала против интересов России ни на одном форуме, напомнил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вучич заявил о завершении строительства сербского участка «Турецкого потока»
Вучич заявил о неизменности политики военного нейтралитета Сербии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019