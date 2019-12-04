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Вучич заявил о завершении строительства сербского участка «Турецкого потока»

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» практически завершено, заявил глава Сербии Александр Вучич во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС в среду, 4 ноября.

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Сербский лидер выразил уверенность, что завершение проекта будет способствовать развитию экономики страны.

«Мы много сделали по строительству газопровода: практически мы закончили газопровод через Сербию. Это огромная инвестиция, большой шанс для развития нашей страны», — сказал Вучич.

Президент Сербии добавил, что он также заинтересован в развитии проектов совместно с ОАО «Российские железные дороги».

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что на встрече российского и сербского лидеров планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику.

23 ноября Вучич назвал Путина искренним другом Сербии. Она является единственной страной, которая не вводила антироссийские санкции и никогда не голосовала против интересов России ни на одном форуме. Также сербский лидер заявил, что приедет с визитом в Москву в честь празднования Дня Победы.

«Турецкий поток» — проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Газопровод позволит сократить транзитные риски и после 2019 года обеспечит выполнение Россией обязательств на поставки газа в Турцию и страны Евросоюза. Система будет состоять из двух ниток и пройдет из России через акваторию Черного моря до приемного терминала на побережье Турецкой Республики.

Строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» началось в конце мая 2019 года в автономном крае Воеводина на севере Сербии.

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