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Вучич назвал Путина искренним другом Сербии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Сербии Александр Вучич считает президента России Владимира Путина искренним другом Сербии, сообщает телеканал RTRC в субботу, 23 ноября.

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Вучич напомнил, что Сербия является единственной страной, которая не вводила санкции против РФ и никогда не голосовала против ее интересов ни на одном форуме.

Он также заявил, что планирует посетить Москву, где у него будет большая и серьезная делегация, потому что «это чрезвычайно важная встреча».

«Сербия — единственная страна за пределами стран Евразийского союза, которая, не считая Китая, проводит постоянные учения с российской армией, и во всех отношениях мы очень близки. Я не вижу причин для того, чтобы эта встреча не прошла доверительно», — сказал глава государства.

Вучич встретится с Путиным 4 декабря в Сочи. Основной темой переговоров станет экономическое взаимодействие двух стран и сотрудничество в других сферах.

20 ноября президент Сербии приказал расследовать дело о якобы попытке российского шпиона завербовать сербского офицера. Речь идет о видео, которое появилось в YouTube 17 ноября. На видео мужчина, предположительно подполковник российской армии, передает пакет с деньгами высокопоставленному сербскому чиновнику. Всё происходило на парковке в Белграде.

21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на этот характер повлиять». Со своей стороны Вучич заявил о неизменности военного нейтралитета Сербии и политики по отношению к Москве на фоне сообщений о шпионском скандале.

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