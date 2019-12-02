В Сербии выразили заинтересованность в покупке С-400

Сербия заинтересована в покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом в понедельник, 2 декабря, заявил «Интерфаксу» посол Сербии в Москве Мирослав Лазански.

«Вопрос тут заключается в том, будут ли у нас средства для такой покупки, поскольку система С-400 — недешевая. Какой стране не хотелось бы иметь в своем распоряжении настолько совершенную систему ПВО, какой является С-400?» — сказал Лазански.

Также он отметил, что Сербия оплатила покупку ракетно-пушечного комплексов «Панцирь» и ожидает поставку в конце 2019 ­– начале 2020 года.

Ранее, 6 ноября, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не собирается приобретать С-400 из-за отсутствия денег. В конце октября на учениях «Славянский щит» Вучич подтвердил, что Белград заказал в России один ЗРПК «Панцирь-С», и рассказал о желании Сербии иметь комплекс С-400.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км.